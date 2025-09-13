Prosty przepis na pyszny śliwkowy deser parfait. Przygotujesz go w 30 minut
Ten deser ma wszystko, czego oczekujesz od sezonowego jesiennego deseru – pieczone śliwki pachnące cynamonem, puszysty krem z nutą cytrynowej świeżości i chrupiące orzechy na wierzchu. Całość przygotujesz w zaledwie 30 minut. Domownicy i goście będą zachwyceni.
Jesień to czas, gdy na stołach królują śliwki – soczyste, lekko kwaskowe i idealne do pieczenia. W połączeniu z aromatycznym cynamonem nabierają głębi, a ich słodycz pięknie łączy się z kremowym jogurtem i orzeźwiającym kremem cytrynowym.
Parfait to deser prosty, efektowny i szybki do zrobienia. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i od święta. Wystarczy pół godziny, kilka łatwo dostępnych składników i odrobina fantazji, by na stole pojawiła się warstwowa kompozycja o wyjątkowym smaku i wyglądzie.
Przepis na jesienne parfait ze śliwkami
Składniki (4-5 porcji):
- 4-8 dużych śliwek,
- 1 łyżka masła klarowanego lub oleju kokosowego,
- 2 łyżki miodu lub syropu klonowego,
- ½ łyżeczki cynamonu,
- szczypta kardamonu (opcjonalnie),
- 200 ml śmietany kremówki,
- 200 ml jogurtu naturalnego greckiego,
- 2 łyżki lemon curd domowego lub ze sklepu,
- garść posiekanych orzechów włoskich lub pekan do dekoracji.
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej piekarnik do 190-200 stopni. W małym naczyniu żaroodpornym rozpuść masło klarowane.
- Śliwki przekrój na pół, usuń pestki i ułóż owoce w naczyniu. Skrop miodem lub syropem klonowym, posyp cynamonem i kardamonem.
- Piecz ok. 20 minut, aż owoce będą miękkie, lekko skarmelizowane i puszczą aromatyczny sok. Odstaw do ostudzenia.
- Ubij śmietanę. Delikatnie wmieszaj w jogurt i dodaj lemon curd, aby uzyskać puszysty krem.
- W szklankach układaj warstwami: porcję śliwek z sosem, porcję kremu, ponownie śliwki i ponownie krem.
- Na wierzchu połóż kawałek śliwki i posyp orzechami.
Dodatkowe praktyczne porady
Najlepsze będą dojrzałe, ale jędrne śliwki – węgierki lub renklody. Zbyt miękkie mogą rozpaść się podczas pieczenia, a zbyt twarde nie zdążą nabrać słodyczy.
Cynamon i kardamon to klasyka. Chcesz odmiany? Możesz dorzucić gwiazdkę anyżu, laskę wanilii albo skórkę pomarańczową, by nadać deserowi bardziej wyrazistego aromatu.
Jeśli chcesz „odchudzić” deser, zmniejsz ilość śmietany do 100 ml i zwiększ jogurtu do 300 ml. Krem będzie mniej puszysty, ale nadal smaczny.
Klasyczny lemon curd można wzbogacić kilkoma kroplami ekstraktu migdałowego lub zastąpić curdem pomarańczowym – deser zyska nową, ciekawą nutę smakową.
Oprócz śliwek i kremu możesz dodać cienką warstwę granoli, biszkoptów lub pokruszonych herbatników. Ta chrupkość w deserze jest bardzo smakowita.
Deser najlepiej prezentuje się w przezroczystych szklankach lub kieliszkach. Posypka z orzechów włoskich doda chrupkości, ale świetnie sprawdzą się też pistacje albo płatki migdałowe.
Gotowe parfait najlepiej smakuje zaraz po przygotowaniu, ale można je przechowywać w lodówce do 24 godzin. Śliwki możesz upiec wcześniej i trzymać w szczelnie zamkniętym pojemniku do 3 dni.
