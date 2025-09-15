Szarlotka to ukochane ciasto Polaków, które jesienią smakuje najlepiej. Francuskie gospodynie robią ten placek na swój sposób. Niewidzialne ciasto z najlepszymi sezonowymi owocami to deser, od którego trudno się oderwać.

Niewidzialne ciasto z jabłkami zastąpi szarlotkę

Trudno wyobrazić sobie jesień bez tradycyjnej szarlotki. Teraz jabłka smakują najlepiej i aż proszą się, by dodać je deseru. Ale w tej wersji sezonowe owoce robią prawdziwą furorę. Zwłaszcza we Francji, bo właśnie stamtąd pochodzi przepis na ten jesienny placek.

Tu nie ma mowy o grubym spodzie z odrobiną musu jabłkowego. Jesienne owoce grają tu pierwsze skrzypce, a delikatna warstwa ciasta zaledwie delikatnie je otula, do czego nawiązuje nazwa „niewidzialnego” placka. Na pierwszy plan wysuwa się jabłkowe nadzienie z mocno wyczuwalną strukturą i smakiem owoców. Wszystko dzięki temu, że jabłka nie są wcześniej uprażone czy przetarte, a jedynie pokrojone na cieniutkie plasterki.

Do tego dochodzą najlepsze jesienne aromaty, czyli cynamon i wanilia, a także migdały. To połączenie nie ma prawa się nie udać.

Składniki na francuskie ciasto z jabłkami

1 kg jabłek

3 jajka

1/2 szklanki cukru

30 g masła

5 łyżek mleka

3/4 szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

1/2 łyżeczki cynamonu

dodatkowo: garść płatków migdałów

Przepis na niewidzialne ciasto z jabłkami

Najpierw przygotuj ciasto. Składniki wyjmij z lodówki i rozpuść masło w rondelku. Jajka zmiksuj z cukrem i ekstraktem waniliowym na puszystą, jasną masę. Dodaj masło i mleko, dokładnie wymieszaj lub lekko zmiksuj. Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i stopniowo dodawaj do ciasta. Krótko zmiksuj aż do połączenia się składników i odstaw ciasto. Teraz przygotuj jabłka. Umyj je, osusz i obierz ze skórki. Przekrój na pół i pozbądź się gniazd nasiennych. Pokrój na cienkie plasterki. Możesz do tego użyć mandoliny lub robota kuchennego. Do ciasta dodaj cynamon i plasterki jabłek, a następnie bardzo delikatnie przemieszaj całość, by owoce pokryły się słodką masą. Keksówkę lub tortownicę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż ciasto z jabłkami do formy. Wierzch posyp płatkami migdałów. Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez ok. 45-50 minut. Gotowy placek podawaj na ciepło z lodami lub posypany cukrem pudrem.

