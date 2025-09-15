„Niewidzialne” ciasto aż pęka od jabłek. Przy tym francuskim hicie szarlotka może się schować
Szarlotka to polski klasyk. Ale wersji tego placka jest bardzo wiele i warto sięgnąć po międzynarodowe inspiracje. We Francji niepodzielnie króluje niewidzialne ciasto z jabłkami. Jest łatwe do zrobienia i szybko stanie się jesiennym hitem.
Szarlotka to ukochane ciasto Polaków, które jesienią smakuje najlepiej. Francuskie gospodynie robią ten placek na swój sposób. Niewidzialne ciasto z najlepszymi sezonowymi owocami to deser, od którego trudno się oderwać.
Niewidzialne ciasto z jabłkami zastąpi szarlotkę
Trudno wyobrazić sobie jesień bez tradycyjnej szarlotki. Teraz jabłka smakują najlepiej i aż proszą się, by dodać je deseru. Ale w tej wersji sezonowe owoce robią prawdziwą furorę. Zwłaszcza we Francji, bo właśnie stamtąd pochodzi przepis na ten jesienny placek.
Tu nie ma mowy o grubym spodzie z odrobiną musu jabłkowego. Jesienne owoce grają tu pierwsze skrzypce, a delikatna warstwa ciasta zaledwie delikatnie je otula, do czego nawiązuje nazwa „niewidzialnego” placka. Na pierwszy plan wysuwa się jabłkowe nadzienie z mocno wyczuwalną strukturą i smakiem owoców. Wszystko dzięki temu, że jabłka nie są wcześniej uprażone czy przetarte, a jedynie pokrojone na cieniutkie plasterki.
Do tego dochodzą najlepsze jesienne aromaty, czyli cynamon i wanilia, a także migdały. To połączenie nie ma prawa się nie udać.
Składniki na francuskie ciasto z jabłkami
- 1 kg jabłek
- 3 jajka
- 1/2 szklanki cukru
- 30 g masła
- 5 łyżek mleka
- 3/4 szklanki mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego
- 1/2 łyżeczki cynamonu
- dodatkowo: garść płatków migdałów
Przepis na niewidzialne ciasto z jabłkami
- Najpierw przygotuj ciasto. Składniki wyjmij z lodówki i rozpuść masło w rondelku.
- Jajka zmiksuj z cukrem i ekstraktem waniliowym na puszystą, jasną masę. Dodaj masło i mleko, dokładnie wymieszaj lub lekko zmiksuj.
- Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i stopniowo dodawaj do ciasta. Krótko zmiksuj aż do połączenia się składników i odstaw ciasto.
- Teraz przygotuj jabłka. Umyj je, osusz i obierz ze skórki. Przekrój na pół i pozbądź się gniazd nasiennych. Pokrój na cienkie plasterki. Możesz do tego użyć mandoliny lub robota kuchennego.
- Do ciasta dodaj cynamon i plasterki jabłek, a następnie bardzo delikatnie przemieszaj całość, by owoce pokryły się słodką masą.
- Keksówkę lub tortownicę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż ciasto z jabłkami do formy. Wierzch posyp płatkami migdałów.
- Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez ok. 45-50 minut.
- Gotowy placek podawaj na ciepło z lodami lub posypany cukrem pudrem.
