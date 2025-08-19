Reklama

Każdy, kto choć raz próbował zrobić gofry w domu, wie, że nie zawsze wychodzą idealne. Często są miękkie, wilgotne lub zbyt ciężkie. Sekret udanych wypieków tkwi jednak nie w samym przepisie, ale też w tym, czego używasz do przygotowania tych słodkich wafli. To właśnie jeden szczegół decyduje o tym, czy po wyjęciu z urządzenia będą przyjemnie chrupały.

Reklama

Gofry nie chrupią? Winna gofrownica

Ile razy zdarzyło ci się, że gofry zamiast chrupać, przypominały zakalec? To częsty problem, gdy pieczemy je w tanich urządzeniach lub w gofrownicy, która nie osiąga odpowiednio wysokiej temperatury. Nawet najlepsze ciasto nie uratuje sytuacji, jeśli sprzęt nie będzie miał wystarczającej mocy.

Najważniejszy trik to mocno nagrzana gofrownica o mocy minimum 1000 W. Wysoka temperatura od samego początku sprawia, że ciasto szybko się ścina, a na zewnątrz tworzy się złocista, chrupiąca skorupka. W środku natomiast masa pozostaje miękka i puszysta.

Jeśli urządzenie nagrzewa się za wolno albo ma za niską moc, gofry w środku zaczynają się "dusić" i gotować. Ciasto w środku robi się gumowe zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

jak zrobić chrupiące gofry
Aby gofry były chrupiące, potrzebny jest nie tylko sprawdzony przepis, ale też odpowiedni sprzęt, fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Najlepszy przepis na domowe gofry

Poza odpowiednim sprzętem potrzebujesz także sprawdzonego przepisu. Sekretem udanych gofrów jest także puszysta masa i dobrze ubite białka.

Składniki:

  • 2 jajka,
  • 200 g mąki pszennej,
  • 250 ml mleka,
  • 2 łyżki oleju lub masła,
  • 2 łyżki cukru,
  • łyżeczka proszku do pieczenia,
  • szczypta soli.

Sposób przygotowania:

  1. Białka oddziel od żółtek.
  2. W misce połącz wszystkie suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól.
  3. Dodaj mokre składniki: mleko, olej i żółtka, wymieszaj na gładką masę.
  4. Ubij białka na sztywno ze szczyptą soli, a następnie bardzo ostrożnie wmieszaj do ciasta w 3-4 partiach.
  5. Bardzo mocno nagrzej gofrownicę.
  6. Wlej porcję ciasta i piecz 3-5 minut, aż będą złociste i chrupiące.

Domowe gofry podawaj z bitą śmietaną, dżemem albo w wersji klasycznej, czyli z cukrem pudrem i świeżymi owocami. Świetnie sprawdzi się też krem czekoladowy.

Czytaj także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama