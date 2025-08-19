Tomasz Strzelczyk ma 1 patent na chrupiące gofry. Wychodzą o niebo lepiej niż te nad morzem
Chrupiące gofry to marzenie wielu miłośników domowych wypieków. Tomasz Strzelczyk podzielił się sprawdzonym sposobem, dzięki któremu gotowe gofry są złociste i chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie puszyste w środku. Ten smak spokojnie może konkurować z najlepszymi goframi sprzedawanymi w nadmorskich budkach.
Każdy, kto choć raz próbował zrobić gofry w domu, wie, że nie zawsze wychodzą idealne. Często są miękkie, wilgotne lub zbyt ciężkie. Sekret udanych wypieków tkwi jednak nie w samym przepisie, ale też w tym, czego używasz do przygotowania tych słodkich wafli. To właśnie jeden szczegół decyduje o tym, czy po wyjęciu z urządzenia będą przyjemnie chrupały.
Gofry nie chrupią? Winna gofrownica
Ile razy zdarzyło ci się, że gofry zamiast chrupać, przypominały zakalec? To częsty problem, gdy pieczemy je w tanich urządzeniach lub w gofrownicy, która nie osiąga odpowiednio wysokiej temperatury. Nawet najlepsze ciasto nie uratuje sytuacji, jeśli sprzęt nie będzie miał wystarczającej mocy.
Najważniejszy trik to mocno nagrzana gofrownica o mocy minimum 1000 W. Wysoka temperatura od samego początku sprawia, że ciasto szybko się ścina, a na zewnątrz tworzy się złocista, chrupiąca skorupka. W środku natomiast masa pozostaje miękka i puszysta.
Jeśli urządzenie nagrzewa się za wolno albo ma za niską moc, gofry w środku zaczynają się "dusić" i gotować. Ciasto w środku robi się gumowe zarówno w środku, jak i na zewnątrz.
Najlepszy przepis na domowe gofry
Poza odpowiednim sprzętem potrzebujesz także sprawdzonego przepisu. Sekretem udanych gofrów jest także puszysta masa i dobrze ubite białka.
Składniki:
- 2 jajka,
- 200 g mąki pszennej,
- 250 ml mleka,
- 2 łyżki oleju lub masła,
- 2 łyżki cukru,
- łyżeczka proszku do pieczenia,
- szczypta soli.
Sposób przygotowania:
- Białka oddziel od żółtek.
- W misce połącz wszystkie suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól.
- Dodaj mokre składniki: mleko, olej i żółtka, wymieszaj na gładką masę.
- Ubij białka na sztywno ze szczyptą soli, a następnie bardzo ostrożnie wmieszaj do ciasta w 3-4 partiach.
- Bardzo mocno nagrzej gofrownicę.
- Wlej porcję ciasta i piecz 3-5 minut, aż będą złociste i chrupiące.
Domowe gofry podawaj z bitą śmietaną, dżemem albo w wersji klasycznej, czyli z cukrem pudrem i świeżymi owocami. Świetnie sprawdzi się też krem czekoladowy.
