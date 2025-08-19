Każdy, kto choć raz próbował zrobić gofry w domu, wie, że nie zawsze wychodzą idealne. Często są miękkie, wilgotne lub zbyt ciężkie. Sekret udanych wypieków tkwi jednak nie w samym przepisie, ale też w tym, czego używasz do przygotowania tych słodkich wafli. To właśnie jeden szczegół decyduje o tym, czy po wyjęciu z urządzenia będą przyjemnie chrupały.

Reklama

Gofry nie chrupią? Winna gofrownica

Ile razy zdarzyło ci się, że gofry zamiast chrupać, przypominały zakalec? To częsty problem, gdy pieczemy je w tanich urządzeniach lub w gofrownicy, która nie osiąga odpowiednio wysokiej temperatury. Nawet najlepsze ciasto nie uratuje sytuacji, jeśli sprzęt nie będzie miał wystarczającej mocy.

Najważniejszy trik to mocno nagrzana gofrownica o mocy minimum 1000 W. Wysoka temperatura od samego początku sprawia, że ciasto szybko się ścina, a na zewnątrz tworzy się złocista, chrupiąca skorupka. W środku natomiast masa pozostaje miękka i puszysta.

Jeśli urządzenie nagrzewa się za wolno albo ma za niską moc, gofry w środku zaczynają się "dusić" i gotować. Ciasto w środku robi się gumowe zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

Aby gofry były chrupiące, potrzebny jest nie tylko sprawdzony przepis, ale też odpowiedni sprzęt, fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Najlepszy przepis na domowe gofry

Poza odpowiednim sprzętem potrzebujesz także sprawdzonego przepisu. Sekretem udanych gofrów jest także puszysta masa i dobrze ubite białka.

Składniki:

2 jajka,

200 g mąki pszennej,

250 ml mleka,

2 łyżki oleju lub masła,

2 łyżki cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek. W misce połącz wszystkie suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, cukier i sól. Dodaj mokre składniki: mleko, olej i żółtka, wymieszaj na gładką masę. Ubij białka na sztywno ze szczyptą soli, a następnie bardzo ostrożnie wmieszaj do ciasta w 3-4 partiach. Bardzo mocno nagrzej gofrownicę. Wlej porcję ciasta i piecz 3-5 minut, aż będą złociste i chrupiące.

Domowe gofry podawaj z bitą śmietaną, dżemem albo w wersji klasycznej, czyli z cukrem pudrem i świeżymi owocami. Świetnie sprawdzi się też krem czekoladowy.

Czytaj także: