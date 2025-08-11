Kogel-mogel to popularny tradycyjny deser z ucieranych żółtek z cukrem, który pojawił się w Polsce już w XVII wieku. Do niedawna był ulubionym słodkim przysmakiem dzieci. Ze względu na to, że przyrządza się go z surowych jajek, nie każdemu przypadnie do gustu. Dobra wiadomość jest taka, że można go zrobić również w wersji pieczonej. Tak przyrządzony ma chrupiącą złocistą skórkę, pod którą kryje się płynna słodka masa. Kogel-mogel w odsłonie na gorąco można podawać z różnymi dodatkami, np. świeżymi owocami lub lodami.

Jak zrobić pieczony kogel-mogel? Przepis podstawowy

Składniki (2 porcje):

4 żółtka

4 łyżki cukru pudru

Przygotowanie: Zacznij do rozgrzania piekarnika do 180°C (góra-dół, bez termoobiegu) i przejdź do przygotowania masy z żółtek. Oddziel żółtka od białek (z białek możesz zrobić bezy lub omlet).

Przełóż żółtka do miski, dodaj cukier puder i miksuj na gładką, jasną i puszystą masę. Ucieraj całość mikserem około 5 minut. Wlej masę do żaroodpornych kokilek i wstaw do piekarnika na ok. 10 minut. Wierzch deseru powinien się zarumienić i zamienić w twardszą skorupkę. W środku masa będzie po upieczeniu nadal rzadka.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że masa się nie przesuszy i równomiernie się upiecze, deser możesz piec w kąpieli wodnej. Włóż naczynka do większego naczynia żaroodpornego i nalej gorącą wodę do połowy wysokości kokilek.

Pieczony kogel-mogel z dodatkami

Ten prosty deser „z niczego” możesz wzbogacić różnymi składnikami. Aromatu wanilii nada mu uzupełnienie przepisu o pół łyżeczki ekstraktu waniliowego. Możesz też dodać cukier waniliowy zamiast części cukru pudru.

Do kokilek z koglem-moglem możesz włożyć świeże owoce, np. kawałki truskawek, jagody, maliny, borówki, banany lub gruszki. Aby deser wyglądał elegancko, wierzch udekoruj samodzielnie zrobionymi bezikami z pozostałych białek. Albo posyp go odrobiną cukru i skarmelizuj palnikiem – polski crème brûlée gotowy. Dodaj łyżkę kakao, a otrzymasz czekoladowy kogel-mogel. Chrupkości doda posypanie go zmielonymi orzechami laskowymi lub włoskimi.

Pieczony kogel-mogel smakuje świetnie również z dodatkiem likieru (np. migdałowego lub waniliowego) – wystarczy, że dodasz odrobinę pod koniec ucierania żółtek. A także gałką lodów waniliowych.

Pieczony kogel-mogel można podawać z różnymi dodatkami, fot. Getty Images, CarlaMc

