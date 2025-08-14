W kulturze Japonii słodycze zajmują szczególne miejsce. Są wyrazem szacunku do tradycji i dbałości o piękno. To, co je odróżnia od wielu europejskich słodyczy, to skromna lista składników: cukier, ryż mochi, fasola azuki, zielona herbata w proszku i syrop mizuame. Mimo tej prostoty wnętrza wagashi zachwycają różnorodnością kształtów i starannością wykonania.

Co ciekawe, tamtejsze przysmaki wcale nie muszą być słodkie, często ich smak jest subtelny. Wiele z nich przyrządza się, dodając pozornie niepasujące produkty, jak: glony, sproszkowane krewetki czy sos sojowy.

Podział japońskich słodyczy

Istnieje wiele klasyfikacji japońskich słodyczy, ale jedną z najbardziej czytelnych jest podział według zawartości wody w składzie. Ogólnie można wyróżnić dwa rodzaje: tradycyjne słodycze japońskie (wagashi) oraz japońskie słodycze w stylu europejskim (yogashi). Z kolei wagashi według tej klasyfikacji to 3 grupy:

namagashi (np. mochi, dango, daifuku, uiro, chimaki, manju) – są to „słodycze świeże” lub surowe, o krótkim terminie przydatności do spożycia (zwykle do 1 dnia); zawierają dużo wody,

(np. yokan, anmono, ningyo yaki, monaka, dorayaki, amanatto) – zawierają średnią ilość wody i mają dłuższy termin ważności, higashi (np. amemono, okoshi, senbei, rakugan, aruheito, konpeito) – „słodycze suszone”, w typie cukierków, krakersów; mogą postać najdłużej.

Niezależnie od tego, do której grupy należą, tamtejsze wyroby cechuje wyjątkowa prostota i staranność wykonania. Można powiedzieć, że zjada się je również oczami.

7 popularnych japońskich słodyczy, które trzeba spróbować

Wśród najpopularniejszych odmian wagashi znajdziemy m.in. mochi, daifuku, dango, manju, taiyaki, yokan i dorayaki, a każda z nich występuje w wielu ciekawych wariantach. Oto wybrane słodkie przysmaki, których warto skosztować – najlepiej na miejscu, podczas podróży po Kraju Kwitnącej Wiśni.

Mochi

To bardzo popularne niewielkie ciasteczka ryżowe, których podstawowym składnikiem jest ciasto przygotowane z kleistej odmiany ryżu – mochigome. Symbolizują siłę, bogactwo, szczęście oraz dar od bogów. Mochi zajmują ważne miejsce w japońskiej tradycji. Są przygotowywane i zjadane w trakcie ważnych świąt, wręczane jako prezent i wykorzystywane w wielu zwyczajach – np. właściciel nowo wybudowanego domu zrzuca je z wysokości, by przyciągnąć pomyślność i w ten sposób podziękować za postępy prac.

Mochi funkcjonują jako samodzielne słodycze lub jako element innych wyrobów. Zbliżone są w smaku do polskich klusek. Obecność ryżu w najważniejszych japońskich słodyczach jest dowodem na to, że składnik ten ma w tamtejszej kulturze szczególne znaczenie. Postrzegany był od wieków jako oznaka bogactwa i siły, dlatego pojawia się bardzo często w różnorodnych produktach.

Ciastka mochi występują obecnie w różnych wariacjach i z różnymi nadzieniami (np. opiekane, z pastą miso, karmelem, pastą z fasoli azuki czy pieczonym kasztanem) – nie sposób wszystkich spróbować.

Ciasteczka mochi, fot. Adobe Stock, Vasiliy

Daifuku

Daifuku to popularny japoński deser, który w tłumaczeniu na język polski oznacza „wielkie szczęście”. Mimo wszystko to niewielkie kulki z ubitego kleistego ryżu wypełnione słodkim nadzieniem, np. z kasztanów, melona lub fasoli. Często wypełnione też kawałkami owoców. Szczególnie lubiane są truskawkowe daifuku (ichigo daifuku), które od 1985 roku na stałe goszczą w japońskich cukierniach.

Daifuku mochi, fot. Adobe Stock, Kenishirotie

Dango

Dango to rodzaj gotowanych na parze ryżowych kluseczek wykonanych z mąki ryżowej, zwykle nabitych na patyczki. Mają one czasami w składzie domieszki różnych mąk lub zieloną herbatę. Bywają pokryte glazurą z sosu sojowego i czarnego cukru z trzciny cukrowej. Podobnie jak w przypadku mochi istnieje wiele odmian tego popularnego przysmaku.

Dango, fot. Adobe Stock, nana77777

Manju

Manju są to gotowane na parze bułeczki z nadzieniem z fasoli. Przyrządza się je z mąki ryżowej, pszennej lub gryczanej oraz nadziewa nie tylko pastą z fasoli, ale też pastą z kasztanów lub słodkich ziemniaków.

I one doczekały się wielu odmian. Matcha-manju to zielone bułki, które swój kolor zawdzięczają dodatkowi zielonej herbaty. Z kolei mizu-manju to bułki z przezroczystej galaretki skrobiowej spożywane latem. Wiosną, w czasie sezonu kwitnienia wiśni, w cukierniach pojawiają się sakura-manju, czyli bułeczki ozdobione kwiatami tego drzewa.

W Japonii znajduje się nawet niewielkie sanktuarium dedykowane tym bułkom na parze. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem manju, podobnie zresztą jak inne słodkie przysmaki, ma ważne znaczenie w czasie kultywowanych przez Japończyków zwyczajów. Słodycze są tam np. składane w ofierze bogom.

Manju, fot. Getty Images, shironagasukujira

Sakura-manju, fot. Adobe Stock, Hiro Cafe

Taiyaki

Receptura na taiyaki powstała w Tokio w 1909 roku. Na jej podstawie stworzono chrupiące ciastko w kształcie ryby tai, nadziewane pastą ze słodkiej fasoli. Z czasem oryginalny przepis ewoluował i obecnie można kupić charakterystyczne rybki z kremem czekoladowym, kremem custard (krem waniliowy), a nawet mięsnym farszem. Od niedawna popularne są też białe taiyaki. Taki efekt uzyskano poprzez dodanie do ciasta mąki z tapioki. Białe rybki nie są jednak chrupiące – przypominają bardziej ryżowe krówki.

Taiyaki, fot. Adobe Stock, Chiristsumo

Białe taiyaki, fot. Getty Images, jreika

Yokan

Yokan to tradycyjny japoński deser w formie galaretki, którego historia sięga wieków. Najczęściej podaje się go latem dla orzeźwienia. Powstaje poprzez proces ugniatania fasoli z cukrem nierafinowanym. Aktualnie do jego produkcji używa się kanten, czyli substancji żelującej pozyskiwanej z alg morskich – krasnorostów (znany nam bardziej pod nazwą agar). Galaretka występuje samodzielnie albo zawiera kawałki owoców, galaretkowate rybki, ziarna fasoli azuki czy kasztany. Bywa polewana nalewką śliwkową.

Yokan, fot. Getty Images, Promo_Link

Dorayaki

Podczas wizyty w Japonii warto spróbować również bardzo popularnych dorayaki, co oznacza „pieczone na gongu”. Są to niewielkie puszyste naleśniki nadziewane pastą z fasoli azuki lub miso. Dzisiaj wyrabia się je z mąki pszennej i jajek, ale pierwotnie podstawą receptury była mąka ryżowa. Dorayaki podaje się na ciepło.

Matcha dorayaki, fot. Getty Images, kaorinne

To tylko niewielki wycinek niezwykle bogatej oferty cukierniczej tego kraju. Jak tradycja Japonii długa i różnorodna, tak bogata jest gama tamtejszych słodyczy. Nie sposób wszystkich skosztować, ale warto chociaż nacieszyć nimi oczy. Niektóre z nich możesz nawet przygotować w swojej kuchni, np. domowe mochi w 30 minut.

