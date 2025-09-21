Jesień to czas deserów ze śliwkami. To właśnie teraz trwa sezon na te wyjątkowe owoce, które stanowią niezastąpiony dodatek do drożdżówek, ciast kruchych czy ucieranych. Jeśli zależy ci na czasie, zrób ten błyskawiczny placek ze śliwkami na kefirze. Łatwo go przygotować, a smakuje obłędnie.

Ciasto na kefirze to szybki deser

Ciasta ze śliwkami to już jesienna tradycja. O tej porze roku na naszych stołach królują kruche tarty, a także placki maślane, biszkopty i drożdżówki z dodatkiem sezonowych owoców. Patentów na uzyskanie idealnego, a przy tym szybkiego ciasta jest wiele. Dużą popularnością cieszy się np. ciasto jogurtowe ze śliwkami lub ciasto na maślance z tymi owocami. Ale to kefir sprawia, że deser smakuje wyśmienicie.

Kefir doskonale równoważy słodycz ciasta i śliwek, a do tego sprawia, że placek pozostaje przyjemnie wilgotny i wręcz rozpływa się w ustach. Ten deser robi się błyskawicznie i to z podstawowych składników. Aby podkreślić jego jesienny aromat, śliwki warto podkręcić odrobiną cynamonu. Można je także zastąpić innymi, sezonowymi owocami, takimi jak jabłka czy gruszki.

Składniki na ciasto ze śliwkami na kefirze

Na ciasto:

300 g śliwek

2,5 szklanki mąki

3/4 szklanki cukru

2 jajka

1 szklanka kefiru

o,5 szklanki oleju

1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

szczypta soli

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 łyżeczki cynamonu

Na kruszonkę:

80 g masła

3/4 szklanki mąki

1/4 szklanki cukru

Ciasto ze śliwkami na kefirze robi się szybko, fot. Adobe Stock, pitrs

Przepis na ciasto ze śliwkami na kefirze

Wyjmij wszystkie składniki z lodówki — powinny być w temperaturze pokojowej. Piekarnik nastaw na 180 stopni Celsjusza. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Forma powinna mieć ok. 20 x 30 cm. Przygotuj śliwki. Umyj je i osusz, przekrój na połówki i usuń pestki. Jeśli śliwki są duże, pokrój je na mniejsze kawałki. Posyp cynamonem. Do miski wbij jajka, dodaj cukier i ekstrakt waniliowy, a także szczyptę soli. Miksuj do uzyskania puszystej, jasnej piany. Stopniowo dodawaj do masy pozostałe mokre składniki, czyli olej i kefir. Cały czas miksuj. Na końcu wsyp mąkę przemieszaną z proszkiem do pieczenia. Zmiksuj aż do połączenia się składników. Wylej ciasto na blachę, na wierzch ułóż śliwki. W misce po cieście przygotuj kruszonkę i posyp nią śliwki. Wstaw formę do piekarnika i piecz przez ok. 45-50 minut, do suchego patyczka.

