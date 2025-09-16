Jesień to najlepszy czas na desery. Sezonowe owoce aż proszą się, by przygotować z nich coś słodkiego, a szaruga za oknem zachęca do eksperymentowania w kuchni. Dzięki temu przepisowi możesz zaszaleć.

Zapiekana owsianka z gruszkami na jesień

Pieczona owsianka to świetna alternatywa dla zwykłego ciasta. Jest mniej pracochłonna, a zarazem pyszna i niezwykle odżywcza. Płatki owsiane to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów, a dodatek sezonowych owoców jeszcze bardziej podbija wartościowy skład tego deseru i podkręca jego smak.

W tym przepisie królują gruszki, na które obecnie trwa sezon. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zastąpić je innymi jesiennymi owocami, np. jabłkami lub śliwkami. Doskonale sprawdzą się też suszone owoce, np. morele lub rodzynki, a także orzechy. Jesienny aromat tego deseru podkreślisz, jeśli dodasz do owsianki korzenne nuty, np. cynamon lub kardamon.

Pieczoną owsiankę zjesz zarówno na śniadanie, jak i na deser. Sprawdzi się także jako obiad na słodko. Warto przygotować większą porcję i zostawić na drugi dzień, ponieważ doskonale smakuje odgrzana w piekarniku lub mikrofali.

Składniki na pieczoną owsiankę z gruszkami

1 duża gruszka lub 2 mniejsze

1 szklanka płatków owsianych

0,5 szklanki mleka

1 jajko

2 łyżki cukru

0,5 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

Zapiekanka owsianka z gruszkami to deser na jesień, fot. Adobe Stock, vaaseenaa

Przepis na zapiekaną owsiankę z gruszkami

Podgrzej mleko w rondelku, aż będzie ciepłe. Do miski wsyp płatki owsiane i zalej je podgrzanym mlekiem. Odstaw na 15 minut. W międzyczasie przygotuj gruszki. Umyj i osusz. Nie trzeba obierać ich ze skórki. Przekrój na pół, usuń gniazda nasienne i pokrój owoce na cienkie plastry. Do miski z napęczniałymi płatkami owsianymi dodaj resztę składników: jajko, cukier, cynamon oraz ekstrakt waniliowy. Wszystko dokładnie wymieszaj. Formę do zapiekania wysmaruj masłem. Możesz użyć naczynia żaroodpornego, formy na tartę lub mniejszych kokilek. Wlej gotową masę do przygotowanej formy. Na wierzchu ułóż plastry gruszki. Formę wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz przez ok. 30 minut, aż wierzch będzie złocisty, a płatki zrobią się miękkie.

Zapiekaną owsiankę z owocami podawaj jeszcze ciepłą lub na zimno. Udekoruj ją, posypując cukrem pudrem. Oprócz gruszek na wierzch możesz dodać np. płatki migdałów.

