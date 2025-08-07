To ciasto pachnące cynamonem i pełne owoców to pyszny dowód na to, że ciasto bez jajek i mleka też może się udać. Przepis jest prosty i oszczędza czas. Deser z powodzeniem może zastąpić tradycyjne wypieki. Sprawdź, jak łatwo go przygotować.

Ciasto bez jajek i mleka? Efekt cię zaskoczy

Przepis na ciasto bez jajek i bez mleka to przede wszystkim sposób na smaczny deser dla osób na diecie wegańskiej oraz z alergią na te składniki. Oczywiście każdy może go spróbować i ocenić, czy jest równie dobre, co tradycyjny placek ze śliwkami.

Jajka w cieście zapewniają puszystość i objętość, z kolei mleko odpowiada za smak i konsystencję, a także gwarantuje, że ciasto jest w środku wilgotne. Czy bez tych dodatków ciasto wyjdzie dobre? Na szczęście są składniki, którymi można zastąpić podstawowe produkty.

Przygotowany zgodnie z naszym przepisem placek będzie nadal puszysty, chociaż może trochę mniej elastyczny i bardziej kruchy. Nie musisz się obawiać, że nie urośnie, ponieważ dodasz do niego składniki spulchniające (proszek do pieczenia i sodę, dodatkowo uaktywnione sokiem z cytryny). Ciasto powinno wyjść mocno owocowe, pachnące i miękkie.

Składniki na ciasto ze śliwkami bez jajek i mleka

Do zrobienia wegańskiego ciasta ze śliwkami potrzebujesz:

15 śliwek,

2 szklanki mąki pszennej,

½ - ¾ szklanki cukru,

½ łyżeczki sody,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka soku z cytryny,

1 szklanka napoju roślinnego bez cukru (np. sojowego, owsianego, migdałowego),

⅓ szklanki oleju roślinnego,

1 łyżeczka cynamonu,

3 łyżki płatków migdałowych do posypania.

Sposób przygotowania placka ze śliwkami

Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Przygotuj tortownicę i włóż do niej papier do pieczenia, posmaruj roztopionym masłem. Śliwki umyj, przekrój na połówki i usuń pestki. W misce wymieszaj suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia i sodę, cynamon oraz cukier. W drugiej misce wymieszaj napój roślinny, sok z cytryny i olej, a następnie przelej je do suchych składników i wymieszaj. Wlej ciasto do formy. Na wierzchu ułóż połówki śliwek, lekko je dociśnij. Posyp całość płatkami migdałowymi. Piecz około 40-50 minut. Aby sprawdzić, czy ciasto jest gotowe, wykonaj test suchego patyczka. Przed krojeniem wystudzić ciasto na kratce.

fot. Adobe Stock, kate_smirnova

Ile kalorii ma to ciasto?

Szacunkowo mała porcja tego ciasta ze śliwkami ważąca ok. 100 g, ma ok. 250-270 kcal. Możesz zmniejszyć wartość energetyczną wypieku, zastępując cukier ksylitolem (ma prawie połowę mniej kalorii niż zwykły cukier) lub erytrolem (ma zero kalorii). Chcesz jeszcze bardziej zredukować liczbę kalorii? Zamiast białej pszennej mąki użyj pełnoziarnistej lub połącz dwa rodzaje mąk.

