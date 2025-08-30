To lekkie puszyste ciasto-pianka jest idealne na lato. Doskonale chłodzi, orzeźwia i syci. A do tego, świetnie wygląda. Ma jeszcze dwie wyjątkowe zalety: nie wymaga pieczenia i zrobisz je wyłącznie z 2 składników! Ta kolorowa pianka udaje się za każdym razem.

Składniki na ciasto piankę z mlekiem skondensowanym

Składniki:

600 ml mleka zagęszczonego niesłodzonego

3 galaretki w różnych kolorach

3 szklanki gorącej wody do rozpuszczenia galaretek

Do przygotowania pianki możesz użyć również biszkoptów (okrągłych lub podłużnych) albo herbatników, które ułożysz na spodzie. Jeżeli deser jest dla ciebie za mało słodki, następnym razem dodaj jeszcze 2 łyżki drobnego cukru do mleka. Piankę warto ozdobić świeżymi owocami. Możesz też użyć dodatkowej galaretki na wierzch już bez dodawania do niej mleka.

Do przygotowania tego deseru użyj różnych galaretek, aby uzyskać ciekawy efekt warstw. Wybierz spośród kolorów:

czerwona galaretka: wiśniowa, truskawkowa, porzeczkowa, malinowa,

żółta galaretka: cytrynowa, mango, marakuja,

niebieska galaretka: jagodowa, borówkowa, owoce leśne, barwiona na niebiesko,

zielona galaretka: kiwi, agrestowa, miętowo-jabłkowa,

pomarańczowa galaretka: pomarańczowa, brzoskwiniowa,

Przezroczysta galaretka w połączeniu z mlekiem da efekt białej warstwy.

Możesz zrobić bardzo podobne ciasto na zimno bez mleka skondensowanego. Przepis podawaliśmy wcześniej: Pianka z bitej śmietany i galaretek

Jak zrobić ciasto piankę z mlekiem skondensowanym?

Chociaż ciasto składa się tylko z 2 składników, to jednak jego przygotowanie wymaga nieco czasu. A to dlatego, że wymaga zrobienia kolejnych warstwy oddzielnie i każda z nich musi stężeć, zanim trafi na nią następna.

Galaretkę rozpuść w szklance wrzątku i odstaw, aby trochę przestygła. Do ostudzonej galaretki dodaj 200 ml mleka skondensowanego i miksuj na najwyższych obrotach przez kilka minut do powstania lekkiej, puszystej, ale płynnej masy. Wyłóż tortownicę papierem do pieczenia i przelej do niej galaretkę. Włóż do lodówki, do czasu aż stężeje. Drugą galaretkę przygotuj w ten sam sposób, ostudź i połącz z 200 ml mleka skondensowanego. Ponownie miksuj do uzyskania jednolitej napowietrzonej masy, a następnie wylej masę na wcześniej zastygniętą warstwę pianki. Trzecią warstwę zrób w ten sam sposób. Jeśli chcesz, na wierzchu możesz zrobić też warstwę z czystej galaretki i zatopić niej kawałki owoców. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na minimum 3 godziny, a najlepiej na noc, aby wszystkie warstwy dobrze stężały i się ze sobą połączyły.

Nie ma prostszego do zrobienia ciasta niż pianka z galaretek, fot. Adobe Stock, Ildi

