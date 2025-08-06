Reklama

Własnoręcznie przygotowane słodycze kiedyś były normą, dzisiaj są niemal luksusem. Popularne w minionych latach galaretki w cukrze, zwane marmoladkami, możesz zrobić samodzielnie w domu.

Czym są kultowe marmoladki?

Marmoladki to rodzaj domowych owocowych żelków lub galaretek zrobionych najczęściej z jabłek. Mają bardzo prosty skład, są miękkie, naturalne i pyszne, ale trzeba na nie trochę poczekać – wymagają kilkunastogodzinnego suszenia. Mimo wszystko warto uzbroić się w cierpliwość i zrobić większy zapas tych przysmaków, ponieważ długo zachowują trwałość. Wykorzystaj do ich przygotowania słodkie jabłka. Stwórz z nich proste lub bardziej fikuśne kształty, jeżeli chcesz podarować je komuś jako drobny oryginalny upominek.

domowe galaretki z cukrze
Kultowe galaretki w cukrze są pyszne, ale trzeba na nie poczekać, fot. Getty Images, EasterBunnyUK

Jabłkowe galaretki w cukrze. Jak je zrobić samodzielnie?

Jabłkowe marmoladki mają banalny skład, i to jest w nich najcudowniejsze. Bez sztucznych barwników, zagęszczaczy i konserwantów. Oto czego potrzebujesz do zrobienia przysmaku z dawnych lat.

Składniki:

  • 2 kg dojrzałych jabłek,
  • 2 szklanki cukru,
  • sok z 2 cytryn,
  • cukier do obtoczenia.

Sposób przygotowania:

  1. Umyte jabłka przekrój, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Nie obieraj, ponieważ skórka ma sporo pektyny o działaniu zagęszczającym.
  2. Przełóż jabłka do żaroodpornego naczynia, nalej 3 łyżki wody, przykryj pokrywką i wstaw do zimnego piekarnika. Ustaw temperaturę na 180°C i piecz jabłka 1,5 godziny.
  3. Po ostudzeniu przetrzyj je lub zblenduj. Dodaj sok z cytryny i wymieszaj.
  4. Przełóż do garnka, a następnie na małym ogniu gotuj przez ok. 3 godziny, często mieszając. Przecier powinien być bardzo gęsty. W razie czego możesz jeszcze wydłużyć czas gotowania.
  5. Do gęstej masy dodaj cukier. Wymieszaj i podgrzewaj nadal do rozpuszczania cukru.
  6. Wylej gorący przecier na blachę do pieczenia wyłożoną papierem pergaminowym. Wyrównaj powierzchnię tak, aby warstwa miała około centymetra.
  7. Kolejnym krokiem jest suszenie. Najszybciej zrobisz to w piekarniku. Rozgrzej go do 50°C i susz masę przez 10 godzin przy uchylonych drzwiczkach.
  8. Przewróć całość po tym czasie na drugą stronę i susz jeszcze ok. 8 godzin.
  9. Gotową galaretkę podziel nożykiem na małe równe kawałki lub wykrój ciekawe kształty niewielką foremką.
  10. Obtocz każdą galaretkę w cukrze. Gotowe!

Tak przygotowane łakocie przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku lub słoiku. Jeżeli zostały dobrze wysuszone, mogą przetrwać, zachowując swoje walory smakowe, nawet 3-4 miesięcy.

