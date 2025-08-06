Nie irysy ani kukułki. Cukierki, którymi zajadły się dzieci w PRL-u, wracają w wielkim stylu
Zapomnij o sklepowych żelkach i powróć do słodkości, które królowały na stołach naszych babć. Kultowe marmoladki z PRL-u są miękkie, pachnące jabłkami i obtoczone w cukrze. Te domowe galaretki nie mają sztucznych dodatków i zrobisz je z kilku składników. Sprawdź, jak przyrządzić urocze i mocno owocowe słodkie przekąski.
Własnoręcznie przygotowane słodycze kiedyś były normą, dzisiaj są niemal luksusem. Popularne w minionych latach galaretki w cukrze, zwane marmoladkami, możesz zrobić samodzielnie w domu.
Czym są kultowe marmoladki?
Marmoladki to rodzaj domowych owocowych żelków lub galaretek zrobionych najczęściej z jabłek. Mają bardzo prosty skład, są miękkie, naturalne i pyszne, ale trzeba na nie trochę poczekać – wymagają kilkunastogodzinnego suszenia. Mimo wszystko warto uzbroić się w cierpliwość i zrobić większy zapas tych przysmaków, ponieważ długo zachowują trwałość. Wykorzystaj do ich przygotowania słodkie jabłka. Stwórz z nich proste lub bardziej fikuśne kształty, jeżeli chcesz podarować je komuś jako drobny oryginalny upominek.
Jabłkowe galaretki w cukrze. Jak je zrobić samodzielnie?
Jabłkowe marmoladki mają banalny skład, i to jest w nich najcudowniejsze. Bez sztucznych barwników, zagęszczaczy i konserwantów. Oto czego potrzebujesz do zrobienia przysmaku z dawnych lat.
Składniki:
- 2 kg dojrzałych jabłek,
- 2 szklanki cukru,
- sok z 2 cytryn,
- cukier do obtoczenia.
Sposób przygotowania:
- Umyte jabłka przekrój, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Nie obieraj, ponieważ skórka ma sporo pektyny o działaniu zagęszczającym.
- Przełóż jabłka do żaroodpornego naczynia, nalej 3 łyżki wody, przykryj pokrywką i wstaw do zimnego piekarnika. Ustaw temperaturę na 180°C i piecz jabłka 1,5 godziny.
- Po ostudzeniu przetrzyj je lub zblenduj. Dodaj sok z cytryny i wymieszaj.
- Przełóż do garnka, a następnie na małym ogniu gotuj przez ok. 3 godziny, często mieszając. Przecier powinien być bardzo gęsty. W razie czego możesz jeszcze wydłużyć czas gotowania.
- Do gęstej masy dodaj cukier. Wymieszaj i podgrzewaj nadal do rozpuszczania cukru.
- Wylej gorący przecier na blachę do pieczenia wyłożoną papierem pergaminowym. Wyrównaj powierzchnię tak, aby warstwa miała około centymetra.
- Kolejnym krokiem jest suszenie. Najszybciej zrobisz to w piekarniku. Rozgrzej go do 50°C i susz masę przez 10 godzin przy uchylonych drzwiczkach.
- Przewróć całość po tym czasie na drugą stronę i susz jeszcze ok. 8 godzin.
- Gotową galaretkę podziel nożykiem na małe równe kawałki lub wykrój ciekawe kształty niewielką foremką.
- Obtocz każdą galaretkę w cukrze. Gotowe!
Tak przygotowane łakocie przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku lub słoiku. Jeżeli zostały dobrze wysuszone, mogą przetrwać, zachowując swoje walory smakowe, nawet 3-4 miesięcy.
Czytaj także:
- Przepis na krówki domowej roboty
- Dżem z jabłek z pomarańczową galaretką - przepis na dżem jabłkowy
- Galaretkowiec z truskawkami - przepis na ciasto bez pieczenia