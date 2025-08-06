Własnoręcznie przygotowane słodycze kiedyś były normą, dzisiaj są niemal luksusem. Popularne w minionych latach galaretki w cukrze, zwane marmoladkami, możesz zrobić samodzielnie w domu.

Czym są kultowe marmoladki?

Marmoladki to rodzaj domowych owocowych żelków lub galaretek zrobionych najczęściej z jabłek. Mają bardzo prosty skład, są miękkie, naturalne i pyszne, ale trzeba na nie trochę poczekać – wymagają kilkunastogodzinnego suszenia. Mimo wszystko warto uzbroić się w cierpliwość i zrobić większy zapas tych przysmaków, ponieważ długo zachowują trwałość. Wykorzystaj do ich przygotowania słodkie jabłka. Stwórz z nich proste lub bardziej fikuśne kształty, jeżeli chcesz podarować je komuś jako drobny oryginalny upominek.

Kultowe galaretki w cukrze są pyszne, ale trzeba na nie poczekać, fot. Getty Images, EasterBunnyUK

Jabłkowe galaretki w cukrze. Jak je zrobić samodzielnie?

Jabłkowe marmoladki mają banalny skład, i to jest w nich najcudowniejsze. Bez sztucznych barwników, zagęszczaczy i konserwantów. Oto czego potrzebujesz do zrobienia przysmaku z dawnych lat.

Składniki:

2 kg dojrzałych jabłek,

2 szklanki cukru,

sok z 2 cytryn,

cukier do obtoczenia.

Sposób przygotowania:

Umyte jabłka przekrój, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Nie obieraj, ponieważ skórka ma sporo pektyny o działaniu zagęszczającym. Przełóż jabłka do żaroodpornego naczynia, nalej 3 łyżki wody, przykryj pokrywką i wstaw do zimnego piekarnika. Ustaw temperaturę na 180°C i piecz jabłka 1,5 godziny. Po ostudzeniu przetrzyj je lub zblenduj. Dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Przełóż do garnka, a następnie na małym ogniu gotuj przez ok. 3 godziny, często mieszając. Przecier powinien być bardzo gęsty. W razie czego możesz jeszcze wydłużyć czas gotowania. Do gęstej masy dodaj cukier. Wymieszaj i podgrzewaj nadal do rozpuszczania cukru. Wylej gorący przecier na blachę do pieczenia wyłożoną papierem pergaminowym. Wyrównaj powierzchnię tak, aby warstwa miała około centymetra. Kolejnym krokiem jest suszenie. Najszybciej zrobisz to w piekarniku. Rozgrzej go do 50°C i susz masę przez 10 godzin przy uchylonych drzwiczkach. Przewróć całość po tym czasie na drugą stronę i susz jeszcze ok. 8 godzin. Gotową galaretkę podziel nożykiem na małe równe kawałki lub wykrój ciekawe kształty niewielką foremką. Obtocz każdą galaretkę w cukrze. Gotowe!

Tak przygotowane łakocie przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku lub słoiku. Jeżeli zostały dobrze wysuszone, mogą przetrwać, zachowując swoje walory smakowe, nawet 3-4 miesięcy.

