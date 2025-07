Sernik na zimno to deser idealny na lato. Nie wymaga pieczenia i jest łatwy w przygotowaniu. Na spodzie można położyć herbatniki lub biszkopty, na to wystarczy wylać prostą do przyrządzenia masę serową oraz galaretkę z owocami. W rezultacie powstaje pyszne lekkie ciasto, które można przechowywać kilka dni w lodówce.

Jak zrobić sernik na zimno bez żelatyny?

Żelatyna to podstawowy składnik sernika na zimno. Jest to produkt pochodzenia zwierzęcego, który działa żelująco i zagęszczająco, a w przypadku tego ciasta powoduje jego stężenie i uzyskanie pożądanej – sztywnej konsystencji. Przygotowanie sernika na zimno bez żelatyny jest możliwe.

Jeżeli z jakichś powodów, szukasz takiego rozwiązania, to wystarczy użyć galaretek, które jej nie zawierają – zamiast tego mają na ogół w składzie agar, czyli wegańską alternatywę. Istnieją też inne sposoby na przygotowanie sernika na zimno bez dodatku żelatyny.

Jednym z nich jest proporcja odpowiednich składników, w tym bitej śmietany i mascarpone, co pozwala uzyskać zwartą konsystencję nie wymagającą dodatkowego użycia substancji żelującej.

Przepis na sernik na zimno z malinami

Przygotowanie sernika z malinami na zimno jest proste i nie wymaga dużo aktywnego czasu. Najwięcej zajmuje tężenie galaretek i samego sernika. Zanim poczęstujemy gości tym lekkim deserem idealnym na cieplejsze dni, musi odstać kilka godzin w lodówce.

Składniki na spód sernika:

60 g biszkoptów.

Składniki na masę serową:

800 g serka homogenizowanego waniliowego,

250 g mascarpone,

2 galaretki o smaku malinowym (sernik będzie jeszcze bardziej malinowy a masa różowa), cytrynowe lub przezroczyste (użyj galaretki z agarem zamiast żelatyny, jeżeli chcesz),

250 ml wrzątku.

Składniki na galaretkę z owocami:

300 g malin,

1 galaretka o smaku malinowym (możesz użyć galaretki z agarem zamiast żelatyny),

400 ml wrzątku.

Przygotowanie:

Rozpuść w 250 ml wrzątku 2 galaretki i odstaw do ostygnięcia. W 400 ml wrzątku rozpuść 1 galaretkę malinową i dokładnie wymieszaj. W naczyniu umieść serek waniliowy homogenizowany, mascarpone i całość zmiksuj. Stopniowo dolewaj wystudzone galaretki przeznaczone na masę serową, cały czas miksując. Wstaw do lodówki, aby trochę stężało. Na dnie okrągłej formy do pieczenia umieść papier pergaminowy i wyłóż biszkoptami. Do formy na biszkopty wykładaj ostrożnie masę serową. Na wierzchu ułóż maliny, niektóre lekko powbijaj do masy serowej. Wyłóż lekko stężałą galaretkę malinową. Łatwiej robić to łyżką. Wcześniej po wystudzeniu trzymaj ją w lodówce. Powinna mieć konsystencję gęstego kisielu. Sernik z malinami wstaw ostrożnie do lodówki na minimum 3-5 godzin.

Wlanie do formy galaretki, która nie jest lekko stężała, spowoduje wycieknięcie jej bokami i sernik może się nie udać.

Sernik na zimno z malinami zrobią bez problemu nawet kulinarni amatorzy, fot. Adobe Stock, struvictory

