Świeże brzoskwinie aż proszą się o przygotowanie z nich pysznego deseru. Tradycyjne ciasto może być czasochłonne, ale na szczęście istnieje szybka i smaczna alternatywa, w dodatku na bazie pulchnego ciasta naleśnikowego. A przecież każdy przepada za naleśnikami. W tej wersji jest jeszcze łatwiej, bo zamiast smażenia kilku placków, wystarczy włożyć formę do pieca. Oto dutch baby, czyli pieczony naleśnik z brzoskwiniami.

Składniki na dutch baby z brzoskwiniami

2 brzoskwinie

2 jajka

0,5 szklanki mąki pszennej

0,5 szklanki mleka

ekstrakt z wanilii lub 1 łyżeczka cukru waniliowego

1 łyżka cukru

3 łyżki masła

szczypta soli

cukier puder

cynamon

Dutch baby z brzoskwiniami - przepis

Najpierw przygotuj brzoskwinie. Umyj je i osusz, a następnie pokrój na półplasterki. Przesmaż delikatnie na łyżce masła i oprósz cynamonem.

Zanim zabierzesz się za robienie ciasta naleśnikowego, zawczasu wyjmij wszystkie składniki z lodówki — powinny być w temperaturze pokojowej. Rozgrzej też formę — najlepiej nada się patelnia, którą można umieścić w piekarniku. Temperaturę ustaw na 200 stopni.

Wszystkie składniki na ciasto: mąkę, jajka, mleko, cukier i wanilię wraz ze szczyptą soli dokładnie wymieszaj. Dla uzyskania puszystej konsystencji możesz je zblendować. Wyjmij gorącą formę z piekarnika i rozprowadź w niej 2 łyżki masła, a następnie wlej ciasto. Włóż do piekarnika i piecz przez ok. 25 minut, do momentu, aż naleśnik urośnie i stanie się złocisty. Wyjmij go z piekarnika i wyłóż na wierzch podsmażone wcześniej brzoskwinie. Całość posyp cukrem pudrem.

Dutch baby z brzoskwiniami to szybki deser, fot. Adobe Stock, eqroy

Pyszne desery z brzoskwiniami

Dutch baby z brzoskwiniami możesz przygotować tak, jak lubisz najbardziej. Owoce możesz zapiec razem z naleśnikiem, umieszczając je w cieście. Aby deser był jeszcze szybszy, możesz na gotowy naleśnik wyłożyć surowe brzoskwinie. Dla podkręcenia smaku dodaj bitą śmietanę lub jogurt grecki. To jednak nie wszystko, co przygotujesz z tych sezonowych owoców.

Alternatywą dla naleśników z brzoskwiniami są szybkie i smaczne placuszki. Zrobisz je podobnie jak racuchy z jabłkami. Jeśli masz nieco więcej czasu, przygotuj niezawodny sernik z brzoskwiniami.

