Szarlotka to klasyka, która nigdy nie wychodzi z kulinarnej mody. Idealnie sprawdza się jako deser na rodzinnych spotkaniach, przy niedzielnym obiedzie czy popołudniowej kawie. Najważniejszy jest dobór odpowiednich jabłek i odpowiednie przyprawy, które wydobędą jesienny aromat. Nikt nie poda ci lepszego przepisu na dużą blachę szarlotki, niż prawdziwa jesieniara.

Przepis na szarlotkę na dużą blachę

Podstawą dobrej szarlotki jest przewaga jabłkowego wsadu nad częścią "ciastową". Jeśli jabłek jest niewiele, smak będzie pozostawał dużo do życzenia. Najlepsze są odmiany o soczystym, miękkim, ale lekko kwaskowatym i winnym posmaku - to np. szara reneta albo antonówka. Jeśli chodzi o przyprawy, u mnie podstawą jest cynamon, ale dla fanów mocniejszych korzennych smaków sprawdzi się np. kardamon.

Składniki:

1-1,2 kg jabłek,

200 g masła albo margaryny,

200 g cukru,

450 g mąki pszennej,

4 jajka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1,5 łyżki cynamonu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, opcjonalnie obierz, a potem usuń gniazda nasienne. Pokrój w grube kawałki i wrzuć do garnka z grubym dnem albo na patelnię. Zasyp ok. 2-3 łyżkami cukru i podgrzewaj pod przykryciem na wolnym ogniu przez ok. 20 minut. Na koniec zdejmij pokrywkę, dodaj łyżkę cynamonu, wymieszaj i pozwól wodzie lekko odparować. Miękkie masło lub margarynę utrzyj z pozostałym cukrem na puszystą masę. Powoli dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując na średnich obrotach. W osobnej misce połącz przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sól i resztę cynamon. Stopniowo dodawaj suche składniki do masy maślanej, mieszając szpatułką do uzyskania jednolitej masy. Podziel gotowe ciasto na dwie nierówne części. Większa będzie na spód, mniejsza na wierzch szarlotki. Większą część ciasta rozwałkuj i wylep nim dużą blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Na cieście ułóż wystudzone jabłka, równomiernie rozprowadzając nadzienie. Drugą część ciasta zetrzyj na tarce lub rozwałkuj i przykryj nią jabłka. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 40-45 minut, aż wierzch ładnie się zarumieni. Po wystudzeniu możesz posypać całość cukrem pudrem.

Możesz dodać do jabłek kilka rodzynek lub posiekanych orzechów, fot. Adobe Stock, whiteaster

Co można dodać do szarlotki?

Z szarlotką można do woli eksperymentować, jeśli chodzi o dodatki. Na warstwę jabłek możesz wyłożyć białka ubite na sztywno z cukrem pudrem (ok. 50 g cukru na każde białko) - po upieczeniu powstanie charakterystyczna bezowa pianka. Możesz także dodać do jabłek (albo i do ciasta) posiekane orzechy, rodzynki albo kawałki czekolady.

Jeśli lubisz korzenne smaki, dodaj do jabłek kardamon albo gałkę muszkatołową. Możesz także dorzucić odrobinę miodu do wystudzonej masy - wtedy całość będzie nie tylko słodsza, ale też bardziej "kremowa".

