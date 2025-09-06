Te jabłka w cieście to mój jesienny hit w kuchni. Wychodzą lepsze niż naleśniki czy racuchy
Jabłka w cieście to klasyczny jesienny deser, który pachnie cynamonem i domowym ogniskiem. Są szybkie do zrobienia, chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku. To doskonała alternatywa dla naleśników czy racuchów. Zawsze przygotowuje je z tym przepisem i wychodzą genialnie.
Jesień to w moim domu przede wszystkim czas jabłek. Oprócz oczywistej szarlotki czy kompotu wykorzystuję je w tym prostym przepisie. Ten deser przygotujesz w mniej niż pół godziny, a efekt zachwyci domowników i gości. Sekretem jest tu lekko puszyste ciasto i aromatyczny dodatek cynamonu, który sprawia, że smak jabłek nabiera jeszcze więcej głębi.
Przepis na jesienne jabłka w cieście
Jabłka w cieście są jak racuchy do kwadratu. Zdecydowanie wybija się z nich smak soczystych jabłek, cynamonu oraz charakterystycznego, gęstego ciasta. Możesz przygotować od razu większą ilość lub symbolicznie poczęstować domownikiem w ramach podwieczorku czy kolacji.
Składniki:
- 3-4 średnie jabłka, najlepiej twarde i lekko kwaśne,
- 1 szklanka mąki pszennej,
- 2 jajka,
- 3/4 szklanki mleka,
- 2 łyżki cukru wanilinowego,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 łyżeczka cynamonu,
- szczypta soli,
- olej do smażenia,
- cukier puder i cynamon do posypania.
Sposób przygotowania:
- Zacznij od ciasta. Mleko i jajka wymieszaj w misce trzepaczką, a następnie dodaj cukier wanilinowy oraz proszek do pieczenia.
- Następnie dodaj mąkę i całość wymieszaj. Możesz to zrobić trzepaczką, ale jeśli zostaną grudki, użyj miksera.
- Odstaw masę na 10 minut, a w tym czasie przygotuj jabłka.
- Obierz je i pokrój na plastry o grubości ok. 1,5-2 cm. Wytnij gniazda nasienne na kształt małego okręgu, a następnie zanurzaj powstałe krążki w gęstym cieście.
- Wykładaj po kolei obtoczone jabłka na rozgrzany olej i smaż po kilka minut z każdej strony.
- Jeszcze ciepłe obsyp mieszanką cukru pudru i cynamonu.
Z czym podawać jabłka w cieście?
Jabłka w cieście smakują świetnie same, ale możesz je podać także z wybranymi dodatkami. Idealnie sprawdzi się bita śmietana, gałka lodów waniliowych albo domowy sos karmelowy. Jeśli chcesz przygotować lżejszą wersję, zaserwuj je z jogurtem naturalnym, skyrem albo odrobiną miodu. W bardziej wykwintnej odsłonie możesz też dodać owoce sezonowe, garść orzechów włoskich czy posypkę z kakao lub cynamonu. Oczywiście nie może obejść się bez pachnącej herbaty z cytryną albo goździkami, a także bez tradycyjnej jesiennej pumpkin spice latte.
