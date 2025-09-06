Jesień to w moim domu przede wszystkim czas jabłek. Oprócz oczywistej szarlotki czy kompotu wykorzystuję je w tym prostym przepisie. Ten deser przygotujesz w mniej niż pół godziny, a efekt zachwyci domowników i gości. Sekretem jest tu lekko puszyste ciasto i aromatyczny dodatek cynamonu, który sprawia, że smak jabłek nabiera jeszcze więcej głębi.

Reklama

Przepis na jesienne jabłka w cieście

Jabłka w cieście są jak racuchy do kwadratu. Zdecydowanie wybija się z nich smak soczystych jabłek, cynamonu oraz charakterystycznego, gęstego ciasta. Możesz przygotować od razu większą ilość lub symbolicznie poczęstować domownikiem w ramach podwieczorku czy kolacji.

Składniki:

3-4 średnie jabłka, najlepiej twarde i lekko kwaśne,

1 szklanka mąki pszennej,

2 jajka,

3/4 szklanki mleka,

2 łyżki cukru wanilinowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cynamonu,

szczypta soli,

olej do smażenia,

cukier puder i cynamon do posypania.

Sposób przygotowania:

Zacznij od ciasta. Mleko i jajka wymieszaj w misce trzepaczką, a następnie dodaj cukier wanilinowy oraz proszek do pieczenia. Następnie dodaj mąkę i całość wymieszaj. Możesz to zrobić trzepaczką, ale jeśli zostaną grudki, użyj miksera. Odstaw masę na 10 minut, a w tym czasie przygotuj jabłka. Obierz je i pokrój na plastry o grubości ok. 1,5-2 cm. Wytnij gniazda nasienne na kształt małego okręgu, a następnie zanurzaj powstałe krążki w gęstym cieście. Wykładaj po kolei obtoczone jabłka na rozgrzany olej i smaż po kilka minut z każdej strony. Jeszcze ciepłe obsyp mieszanką cukru pudru i cynamonu.

Dodatek cynamonu podkreśla naturalną słodycz jabłek i dodaje przekąsce charakteru, fot. Adobe Stock, Natallya_ph

Z czym podawać jabłka w cieście?

Jabłka w cieście smakują świetnie same, ale możesz je podać także z wybranymi dodatkami. Idealnie sprawdzi się bita śmietana, gałka lodów waniliowych albo domowy sos karmelowy. Jeśli chcesz przygotować lżejszą wersję, zaserwuj je z jogurtem naturalnym, skyrem albo odrobiną miodu. W bardziej wykwintnej odsłonie możesz też dodać owoce sezonowe, garść orzechów włoskich czy posypkę z kakao lub cynamonu. Oczywiście nie może obejść się bez pachnącej herbaty z cytryną albo goździkami, a także bez tradycyjnej jesiennej pumpkin spice latte.

Czytaj także: