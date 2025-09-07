6 minut wystarczy, aby pobudzić ciało i dodać sobie energii. Dzięki niej możesz szybko poprawić krążenie, rozruszać stawy i obudzić mięśnie do działania. To prosty sposób na rozpoczęcie dnia, przygotowanie organizmu do bardziej wymagającego treningu albo rozluźnienie po godzinach spędzonych w jednej pozycji. Nie daj się namawiać, spróbuj, a przekonasz się na własnej skórze, jak fajnie działa ten zestaw.

Jak wygląda ta rozgrzewka mobility w 6 minut

Każde ćwiczenie wykonujesz przez 35 sekund, a między nimi masz 10 sekund na przygotowanie się do kolejnego zadania ruchowego.

W ramach rozgrzewki poprawiającej mobilność wykonasz 9 ćwiczeń:

skłony tułowia do przodu podobne do rolowania kręgosłupa na stojąco w pilatesie,

wspięcia na palce ze skłonami prostego tułowia w przód,

unoszenie ramion nad głowę, ściąganie łopatek i rotacje w barkach w pozycji siadu klęcznego,

obciążanie nadgarstków i aktywne ich zginanie grzbietowe w klęku podpartym,

przechodzenie od klęku podpartego z wyprostem kręgosłupa do pozycji głębokiego przysiadu z wyciągniętymi rękami w przód,

rotacje bioder w siadzie na podłodze,

naprzemienne obszerne wykroki z pozycji kucznej i rotacje tułowia z obszernym ruchem rąk,

mobilizacje kręgosłupa piersiowego w klęku podpartym,

unoszenie bioder z klęku podpartego i plank na przemian z sięganiem dłońmi do kostek.

Ćwiczenia odbywają się w dość spokojnym tempie, możesz więc skupić się na jakości ruchu i na tym, aby spokojnie i stopniowo zwiększać zakres ruchu.

Co daje ta rozgrzewka i kiedy ją robić

Ćwiczenia w tym mini treningu mobility łagodnie pobudzają tętno i rozgrzewają mięśnie. Ale przede wszystkim pozwalają zwiększać zakres ruchu w stawach – kręgosłupa, bioder, barków, nadgarstków, kostek, kolan. Przygotowują mięśnie i powięź do treningu czy też po prostu do swobodnego poruszania się.

Najlepiej robić ten trening przed jogą, pilatesem, treningiem siłowym, ale zestaw ten może być też świetnym rozruchem porannym. Pozwoli rozruszać ciało po śnie i doda energii, pozwoli też zacząć dzień w lepszej formie.

Jeśli wykonasz go wieczorem, po całym dniu pracy, stanie się minitreningiem, który przywróci elastyczność tkankom, które „zastały się” w czasie całego dnia pracy. To tylko 6 minut i niezbyt duży wysiłek, a korzyści, jakie możesz z niego odnieść, są bezcenne.

