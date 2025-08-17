Glute bridge, czyli unoszenie bioder w leżeniu tyłem, to ćwiczenie o dużej skuteczności w aktywowaniu mięśni pośladkowych i tylnej części uda. Jest łatwe do wykonania w domu, nie wymaga sprzętu, a przy tym wspiera stabilizację kręgosłupa i miednicy. Regularne wykonywanie tego ruchu może poprawić postawę, zwiększyć siłę eksplozywną pośladków oraz wspomóc prawidłową pracę stawów biodrowych.

Reklama

Jak wykonywać glute bridgeu

Rozpocznij to ćwiczenie na pośladki w pozycji leżącej na plecach, stopy ustawione na szerokość bioder, kolana zgięte pod kątem około 90 stopni lub bardziej. Ramiona powinny leżeć wzdłuż tułowia, dłonie luźno opierają się o podłogę.

Podczas unoszenia miednicy skup się na napinaniu mięśni pośladków – biodra unoszą się tak, aby tworzyły linię prostą od kolan do barków. Ważne, by nie przeprostować kręgosłupa lędźwiowego; ruch kończy się, gdy tułów i ustawią się w jednej linii. Następnie powoli opuść biodra, kontrolując ruch.

Najczęstsze błędy podczas glute bridge

Do najczęstszych błędów należy unoszenie miednicy gwałtownym ruchem, co przenosi napięcie na kręgosłup lędźwiowy, zamiast angażować mięśnie pośladkowe.

Kolejny błąd to rozsuwanie kolan na boki lub zbliżanie ich do siebie – utrudnia to prawidłową pracę mięśni posladkowych. Warto też unikać unoszenia bioder zbyt wysoko, co skutkuje przeprostem kręgosłupa i zmniejszoną pracą pośladków.

Unoś biodra tyle, aby uda i tułów ustawiły się w linii prostej, fot. Adobe Stock, Olha Tsiplyar

Mięśnie aktywowane przez glute bridge

Podstawowym celem glute bridge są mięśnie pośladkowe wielkie, które odpowiadają za prostowanie bioder i stabilizację miednicy.

Dodatkowo ćwiczenie angażuje mięśnie dwugłowe uda, mięśnie przywodzicieli, a także core – szczególnie mięśnie prostownika grzbietu i głębokie mięśnie brzucha. Regularne wykonywanie glute beidge może wpłynąć nie tylko na siłę i wygląd pośladków, ale również na lepszą kontrolę ruchu w stawach biodrowych.

Jak ćwiczyć, żeby mieć efekty

Kluczem do efektów jest systematyczność i progresja. Początkowo wystarczą 2-3 serie po 10-15 powtórzeń, z pełną koncentracją na napinaniu mięśni pośladkowych.

Z czasem warto zwiększać liczbę powtórzeń, wprowadzać warianty trudniejsze, np. unoszenie bioder z jedna nogą w górze (single-leg glute bridge) lub dodanie obciążenia w postaci hantli czy sztangi – zobacz glute bridge ze sztangą.

Ważne jest także kontrolowanie tempa – unoś miednicę przez 2 sekundy, utrzymaj ją w górze przez 1-2 sekundy, opuszczaj przez 2-3 sekundy.

Regularna praktyka 3-4 razy w tygodniu pozwala na wyraźne wzmocnienie mięśni pośladków, poprawę stabilności ciała i profilaktykę bólu dolnej części pleców. O ile faktycznie pracujesz pośladkami, a nie mięśniami pleców.

Czytaj także: