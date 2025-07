Monstera nie należy do wymagających w uprawie roślin doniczkowych. Nie przepada za nadmiernym podlewaniem i bezpośrednim światłem słonecznym. Nawet po zapewnieniu jej dobrych warunków może jednak wolno rosnąć i nie wypuszczać nowych liści. W takiej sytuacji wskazane jest jej nawożenie. Warto w tym celu wykorzystać prostą, domową odżywkę, która nic nie kosztuje, a pobudza monsterę do wzrostu.

Liście mniszka lekarskiego jako nawóz do monstery

Do przygotowania nawozu do monstery wykorzystaj liście mniszka lekarskiego. Ta powszechnie spotykana roślina, potocznie nazywana również mleczem, zawiera cenne składniki odżywcze i słynie ze swoich właściwości prozdrowotnych. Znajduje zastosowanie w ziołolecznictwie, ale warto go użyć do zasilenia roślin doniczkowych.

Nawóz z mniszka lekarskiego zawiera przede wszystkim azot, który wspiera rozrost części zielonych rośliny. Poza tym dostarcza potasu, fosforu, i magnezu, które wzmacniają system korzeniowy. Wzbogaca także glebę w wapń, poprawiając tym samym strukturę podłoża. Oprócz tego napar z mniszka lekarskiego działa odstraszająco na szkodniki i chroni roślinę przed chorobami, zwiększając jej odporność na patogeny.

Do zalet nawozu z mniszka lekarskiego należy również fakt, że składnik ten jest powszechnie dostępny, a do tego — w przeciwieństwie do pokrzywy zbieranej na gnojówkę — można go zrywać nawet do jesieni. Najlepiej pozyskiwać go z niezanieczyszczonych terenów, a więc z łąk czy ogrodów położonych z dala od dróg.

Jak zrobić nawóz z liści mniszka lekarskiego?

Do przygotowania domowego nawozu do monstery wystarczą 2 garści liści mniszka lekarskiego (ok. 100 g), a także 0,5 litra ciepłej, przegotowanej wody. Liście i łodygi rozdrobnij i zalej wodą, a następnie odstaw na co najmniej dobę, osłaniając roztwór przed słońcem.

Po upływie 24 godzin przecedź płyn przez drobne sitko i połącz z przefiltrowaną wodą w temperaturze pokojowej, zachowując proporcje 1:2, gdzie 1 część to napar z mniszka lekarskiego, a 2 — czysta woda.

Gotowy nawóz można wykorzystać do podlewania rośliny raz w miesiącu lub też stosować jako oprysk, który pomoże zwalczyć szkodniki. Drobno posiekane liście mniszka lekarskiego można także dodać bezpośrednio do doniczki, mieszając je lekko z wierzchnią warstwą podłoża.

Nawóz do monstery z liści mniszka lekarskiego odżywia roślinę

Tymi nawozami też odżywisz swoją monsterę

Monstera będzie pięknie rosła także po podaniu innych domowych odżywek. Doskonale sprawdzi się tu niezastąpiony nawóz z banana, który pobudza rośliny do obfitego plonowania i rozrostu. Podobnie jak w przypadku innych roślin doniczkowych, można także zastosować uniwersalne fusy z kawy, które działają jak booster i dodają energii do wypuszczania nowych liści.

Na domową odżywkę nadają się jednak nie tylko odpady kuchenne z kawy, ale także z innego popularnego napoju. Nawóz do monstery z fusów herbaty wzbogaca glebę i dostarcza roślinie cennych substancji odżywczych. Jeszcze inna opcja to wszechstronny nawóz z żelatyny, który zasila rośliny w białko.

