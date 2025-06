Nawóz z tych fusów działa nie tylko na hortensję. Podlej nim monsterę a ugnie się od nowych liści

Aby odżywić rośliny doniczkowe wcale nie musisz sięgać po drogie, sklepowe preparaty. Czasami wystarczy całkiem niewiele, by pobudzić kwiaty do wzrostu i zachęcić do wypuszczenia nowych liści. Naturalny i skuteczny nawóz możesz stworzyć z tego, co masz w swojej kuchni. W przypadku monstery świetnie sprawdzą się odpadki, które zwykle lądują w koszu na śmieci. Następnym razem, gdy będziesz chciała znów je wyrzucić, przypomnij sobie o ich cennych właściwościach. To dzięki nim twój doniczkowy kwiat bujnie się rozrośnie.