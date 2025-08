Zamiokulkas zamiolistny (Zamioculcas zamiifolia) to wyjątkowo wytrzymała roślina, którą możesz postawić nawet w mniej nasłonecznionym miejscu. Dzięki grubym kłączom i mięsistym liściom potrafi gromadzić wodę i przetrwać czasowe przesuszenia. Ale jeśli chcesz, żeby zdrowo rósł, był gęsty, wypuszczał nowe pędy i zachwycał intensywnie zieloną barwą liści, musisz zadbać o jego potrzeby odżywcze.

Samo podlewanie i ustawienie doniczki na parapecie to za mało, jeśli zależy ci na szybkim wzroście. Zamiokulkas jest rośliną powolną z natury, ale dobrze dobrane nawożenie może znacząco przyspieszyć jego rozwój. Szczególnie w okresie letnim – od maja do września – warto dostarczać mu dodatkowych składników pokarmowych. I wcale nie musisz iść do sklepu po nawóz. Wystarczy wykorzystać to, co i tak zostaje w kuchni.

Nawóz do zamiokulkasa ze strąków groszku

Latem groszek cukrowy i łuskowy jest na wyciągnięcie ręki – na targach, w ogrodach, a nawet na balkonach. Zielone strąki często lądują w koszu, zwłaszcza jeśli nie są już młode i chrupiące. A przecież to właśnie one mogą posłużyć jako świetna baza do naturalnego nawozu.

Strąki groszku są lekkostrawnym źródłem azotu organicznego, który rośliny wykorzystują do budowy nowych tkanek – przede wszystkim liści i młodych pędów. Zawierają również niewielkie ilości potasu, fosforu, wapnia i mikroelementów takich jak magnez i żelazo. To wszystko działa korzystnie na system korzeniowy, strukturę liści i ogólną odporność rośliny.

Nawóz ze strąków działa łagodnie – nie spalisz nim korzeni, nawet jeśli użyjesz go przy młodszych sadzonkach. To idealne rozwiązanie dla zamiokulkasa, który nie lubi intensywnego nawożenia i źle znosi nadmiar soli mineralnych zawartych w wielu nawozach sztucznych.

Jak zrobić nawóz ze strąków groszku?

Zrób to prosto i bez kombinowania. Potrzebujesz tylko świeżych strąków groszku i przegotowanej wody.

Instrukcja krok po kroku:

Zbierz garść strąków groszku – najlepiej ok. 10–12 sztuk. Mogą być z własnego ogrodu albo pozostałości po obieraniu groszku w kuchni. Pokrój je na mniejsze kawałki – łatwiej wtedy uwolnią składniki odżywcze. Włóż strąki do litrowego słoja lub innego szklanego naczynia. Zalej ciepłą, przegotowaną wodą – około 500 ml. Temperatura powinna być letnia, nie wrząca. Przykryj gazą lub lnianą ściereczką i odstaw w ciepłe, jasne miejsce na 24–36 godzin. Nie dłużej – po tym czasie zaczynają się procesy fermentacyjne. Po odstaniu przecedź płyn przez sito lub gazę i zużyj od razu.

Jak stosować nawóz:

podlej ziemię wokół zamiokulkasa – nie polewaj liści i łodyg

użyj porcji ok. 100–150 ml roztworu na jedną roślinę średniej wielkości

stosuj nawóz co 3–4 tygodnie latem, gdy roślina jest w fazie wzrostu

nie podlewaj tą miksturą suchej ziemi – wcześniej delikatnie nawilż podłoże zwykłą wodą

nie przechowuj gotowego nawozu – przygotuj tylko tyle, ile potrzebujesz na 1 raz

Nie używaj nawozu, jeśli zauważysz, że roztwór zaczyna pachnieć nieprzyjemnie – to znak, że się zepsuł. Wyrzuć i zrób nowy.

Nawóz do zamiokulkasa ze strąków groszku korzystnie działa na liście, fot. Adobe Stock, MedicalWorks

Jakich efektów się spodziewać?

Zamiokulkas rośnie wolno, ale jeśli zaczniesz stosować tę naturalną odżywkę regularnie, zauważysz różnicę już po dwóch–trzech tygodniach. Pojawią się nowe jasnozielone pędy, które z czasem nabiorą intensywnego koloru i jędrności.

Poprawi się także ogólna kondycja rośliny – liście staną się bardziej napięte, błyszczące i odporne na przesuszenie. Kłącze zamiokulkasa będzie lepiej odżywione, co pomoże mu wytwarzać nowe odrosty.

Ten typ nawożenia działa długofalowo – zamiokulkas nie potrzebuje częstego zasilania, ale warto utrzymać regularność w odstępach kilku tygodni. Z czasem zauważysz, że roślina wypuszcza nowe odrosty częściej, a starsze liście nie żółkną tak szybko.

Alternatywy z kuchni do zamiokulkasa

Jeśli nie masz akurat groszku, sięgnij po inne kuchenne składniki, które świetnie sprawdzą się jako naturalny nawóz dla zamiokulkasa:

Obierki z ziemniaków – ugotuj je bez soli, odcedź i użyj wody po gotowaniu do podlewania (raz na 2–3 tygodnie)

Woda po gotowaniu ryżu – bogata w skrobię, poprawia strukturę gleby i wspiera rozwój korzeni

Rozcieńczony nawóz z fusów z kawy – zawiera azot, magnez i potas; stosuj nie częściej niż raz w miesiącu

Zmielone skorupki jajek – źródło wapnia, który wzmacnia komórki roślinne (dodaj niewielką ilość do wierzchniej warstwy ziemi)

Woda po płukaniu kaszy gryczanej – zawiera mikroelementy i delikatnie zakwasza glebę, co zamiokulkas dobrze toleruje

Pamiętaj – zamiokulkas nie lubi przesady. Dlatego zamiast mocnych sklepowych nawozów, lepiej podaj mu to, co naturalne i łagodne. Groszek, ziemniaki, fusy – wszystko to możesz mieć pod ręką. Nie kosztuje cię to nic, a efekt może naprawdę pozytywnie zaskoczyć.

