Robię przetwory, a z odpadu kuchennego mam nawóz do zamiokulkasa. Wypuszcza liść za liściem

Zamiokulkas to jedna z najbardziej odpornych roślin doniczkowych, ale nawet on nie urośnie sam z siebie jak szalony. Jeśli marzysz, by co chwilę wypuszczał nowe liście, sięgnij po prosty sposób na jego naturalne zasilenie. W sezonie przetworów masz pod ręką darmowy nawóz – zrób go z jednego odpadu kuchennego. Wyrzucasz go zwykle do zlewu? Lepiej go wykorzystaj i zobacz efekty.