Sansewieria, zwana również wężownicą lub językiem teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która zachwyca rozetą zielonych liści. Aby były one jędrne i sprężyste, warto zastosować prosty nawóz domowy, który nie tylko odżywi sansewierię, ale także ochroni ją przed szkodnikami.

Reklama

Jak działa nawóz do sansewierii z mięty?

Latem chętnie sięgamy po świeżą miętę, którą często uprawiamy na własnych balkonach i parapetach. Jako dodatek do napojów i deserów wspaniale orzeźwia, ale jej właściwości warto także wykorzystać w uprawie roślin.

Nawóz do sansewierii z mięty działa jak odświeżający tonik, delikatnie odkażając podłoże i korzystnie działając na mikroflorę. Taka odżywka sprzyja bowiem aktywności pożytecznych mikroorganizmów w ziemi, na czym korzysta sansewieria. Pobudzona w ten sposób roślina lepiej rośnie, do czego przyczynia się także mentol, garbniki oraz inne fitoskładniki pochodzące z miętowego nawozu. Podłoże jest odświeżone i nawilżone.

Chociaż zapach mięty jest przyjemny i działa orzeźwiająco, dla szkodników bywa odstraszający. Napar z mięty pomoże pozbyć się uciążliwych ziemiórek bytujących w podłożu.

Przygotuj nawóz do sansewierii z mięty

Do przygotowania nawozu z mięty można użyć zarówno świeżych, jak i suszonych liści. Ważne, aby nie używać dodatków, takich jak cukier czy cytryna. Wystarczy tylko 1 łyżeczka suszu lub kilka świeżo zerwanych liści mięty, które należy zalać szklanką wrzącej wody. Odstaw płyn do zaparzenia, aż osiągnie temperaturę pokojową. Odcedź liście, a gotowy napar połącz z czystą wodą w proporcji 1:1.

Nawóz wykorzystuj do podlewania sansewierii nie częściej niż raz na 1,5 miesiąca. Roślinę podlewaj umiarkowanie i tylko po całkowitym wyschnięciu podłoża. Płyn wlewaj do doniczki — nie polewaj liści.

Nawóz do sansewierii z mięty działa jak tonik, fot. Adobe Stock, Ramli

Domowe nawozy do twojej sansewierii

Do zasilania wężownicy można z powodzeniem wykorzystywać kuchenne odpady, które często zawierają bogatą gamę cennych składników odżywczych. Idealnie sprawdzi się tu np. nawóz do sansewierii ze skórek banana, który można przygotować zarówno w formie płynnej, jak i w postaci proszku. Skórka banana dostarczy roślinie potasu i fosforu, które pobudzą ją do rozrostu.

Jako domowa odżywka do sansewierii dobrze sprawdzi się także wykorzystana w kuchni woda, która zamiast trafić do zlewu, zasili rośliny doniczkowe. Bogaty w cenne witaminy i mikroelementy będzie np. nawóz do sansewierii z wody po moczeniu orzechów. Ten odżywczy płyn obfituje m.in. w magnez i wapń, które wzmacniają system korzeniowy rośliny.

Warto także zastosować nawóz do sansewierii z wody po gotowaniu kukurydzy, który zawiera cenną skrobię i dostarcza roślinie energii.

Czytaj także: