Pilea peperomioides, czyli popularny „pieniążek”, pochodzi z Chin i w naturalnych warunkach rośnie na górskich zboczach. W domu poradzi sobie całkiem dobrze, ale tylko wtedy, gdy zapewnisz jej odpowiednie warunki. Przede wszystkim postaw ją w jasnym miejscu, ale nie bezpośrednio na słońcu. Podłoże musi być lekkie i przepuszczalne. Podlewaj ją wtedy, gdy górna warstwa ziemi wyraźnie przeschnie.

Reklama

Roślina najintensywniej rośnie wiosną i latem. W tym czasie wypuszcza nie tylko nowe liście, ale też młode odrosty przy ziemi. Warto je przesadzać i rozmnażać – z jednej pilei w ciągu sezonu możesz uzyskać kilka nowych roślin. Żeby jednak miała siłę do wzrostu, musisz zadbać o odpowiednie dokarmianie. Najlepiej – domowym nawozem.

Nawóz do pieniążka z drożdży i chleba

Nie musisz wydawać pieniędzy na sklepowe nawozy – pilei w zupełności wystarczy to, co zwykle ląduje w koszu. Drożdże piekarskie, które często zostają po pieczeniu, to prawdziwy skarb dla roślin. Zawierają nie tylko witaminy z grupy B, ale też mnóstwo mikro- i makroelementów: żelazo, potas, fosfor i mangan. Te składniki pobudzają roślinę do wzrostu, poprawiają jej odporność i wzmacniają system korzeniowy.

Chleb natomiast – pod warunkiem że jest niesolony i nie zawiera dodatków (żadnych przypraw, ziaren czy słonecznika!) – działa jak naturalny nośnik składników odżywczych. Dostarcza węglowodanów, które stymulują rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie. Dzięki temu roślina przyswaja więcej minerałów i lepiej znosi zmiany warunków, np. przesadzanie czy krótkotrwałe przesuszenie.

Połączenie tych dwóch składników – chleba i drożdży – tworzy tani, prosty i skuteczny nawóz, który możesz podać pilei raz na kilka tygodni. Efekty są widoczne szybciej, niż się spodziewasz.

Zrób nawóz z drożdży i chleba

Co będzie ci potrzebne:

pół kromki czerstwego chleba pszennego lub żytniego (ważne: bez dodatków!)

pół łyżeczki świeżych drożdży piekarskich lub 1/4 łyżeczki drożdży suszonych

szklanka ciepłej, przegotowanej wody

słoik z zakrętką

sitko

Jak to zrobić:

Rozkrusz chleb i włóż go do słoika. Dodaj drożdże i zalej wszystko ciepłą wodą (nie wrzącą – temperatura powinna wynosić około 30–35°C). Zamieszaj i lekko zakręć pokrywkę, ale nie do końca – mikstura musi „oddychać”. Odstaw na 12 do 24 godzin w ciepłe miejsce, np. na blat kuchenny. W tym czasie drożdże zaczną pracować – płyn może się lekko spienić. Po upływie tego czasu przecedź zawartość przez sitko i odrzuć stałe resztki chleba. Rozcieńcz powstały płyn wodą w proporcji 1:3 (czyli np. 1 szklanka nawozu i 3 szklanki wody).

Jak stosować:

Podlewaj pileę tą mieszanką raz na 3–4 tygodnie, najlepiej w sezonie wzrostu (od marca do września).

Nie stosuj nawozu zimą – wtedy roślina odpoczywa i nie potrzebuje dodatkowego dokarmiania.

Nie przesadzaj z ilością – zbyt częste nawożenie może doprowadzić do gnicia korzeni i osłabienia rośliny.

Przed podaniem nawozu delikatnie podlej ziemię czystą wodą, żeby nie szokować korzeni skoncentrowanym roztworem.

Nawóz do pieniążka z drożdży i chleba odżywia pileę, fot. Adobe Stock, Yukari Ueno

Kiedy zauważysz efekty?

Jeśli twoja pilea była wcześniej blada, wypuszczała mało liści i rosła powoli, po podaniu nawozu z drożdży i chleba zobaczysz zmianę w ciągu 2–3 tygodni.

Nowe liście zaczną pojawiać się częściej i będą większe, bardziej jędrne oraz intensywnie zielone. Cała roślina nabierze wigoru, a starsze liście przestaną żółknąć. Przy regularnym stosowaniu domowego nawozu pieniążek będzie się rozrastał i wypuszczał kolejne młode rośliny, które możesz wykorzystać do rozmnażania.

Pamiętaj tylko, że każda roślina reaguje indywidualnie – efekty mogą zależeć też od światła, podlewania i ogólnego stanu pilei.

Wybierz inne kuchenne nawozy dla pilei

Nie zawsze musisz robić odżywkę z tych samych składników. W twojej kuchni na pewno znajdą się inne resztki, które równie dobrze odżywią pieniążka:

Skorupki jaj: dokładnie je wysusz, zmiel i dodaj do ziemi – źródło wapnia i mikroelementów.

Fusy z kawy: wymieszaj z ziemią, ale stosuj z umiarem – lekko zakwaszają podłoże.

Woda po gotowaniu ryżu: wykorzystuj jako nawóz raz na 2 tygodnie.

Obierki ziemniaków: ugotuj je w niewielkiej ilości wody, ostudź i podlej roślinę – dostarczysz potasu i witaminy C.

Woda po moczeniu płatków owsianych: źródło mikroelementów i naturalnych cukrów – świetna dla pilei i innych roślin liściastych.

Z takich prostych składników stworzysz skuteczne domowe nawozy, które zadbają o zdrowie i wygląd twojej rośliny. Nie marnuj – wykorzystaj to, co masz pod ręką!

Czytaj także: