Malina właściwa, czyli czerwona, to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych krzewów owocowych w Polsce. Nie jest trudna w uprawie i obficie plonuje, umożliwiając bogate zbiory niezwykle smacznych i zdrowych owoców. Nieco mniej znana, ale równie wartościowa jest jej bliska kuzynka — malina czarna. Dowiedz się więcej o tym niezwykłym krzewie i zrób dla niego miejsce w swoim ogrodzie. Nie pożałujesz.

Jak wygląda czarna malina?

Czarna malina jest blisko spokrewniona z maliną właściwą, chociaż jej owoce z wyglądu bardziej przypominają jeżyny. Inna nazwa tej rośliny to malina zachodnia. Określenie to nawiązuje do pochodzenia krzewu, który wywodzi się z Ameryki Północnej. Można go jednak uprawiać również w Polsce.

Czarna malina tworzy gęste i wysokie, bo dochodzące nawet do 4 m, szybko rozrastające się krzewy. Na dwuletnich pędach pojawiają się ciemne owoce. Zaczyna owocować już w lipcu, ale proces ten jest rozciągnięty w czasie i nie zachodzi w sposób równomierny, dzięki czemu zbiory możliwe są przez długi okres, aż do jesieni, w zależności od odmiany.

Właściwości i zastosowanie czarnej maliny

O ile z wyglądu malina czarna zbliżona jest do jeżyny, to w smaku przypomina nieco borówkę lub czerwoną malinę właściwą, jednak ma swój charakterystyczny, słodko-kwaśny posmak. Idealnie nadaje się do jedzenia na surowo, jako dodatek i ozdoba do deserów, a także jako składnik dżemów, soków i innych przetworów.

Czarna malina to wartościowy składnik diety nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale także składniki odżywcze. Jest bogata w witaminy i mikroelementy, ale przede wszystkim stanowi bogate źródło przeciwutleniaczy.

W zależności od potrzeb, uprawia się różne odmiany czarnej maliny. Do deserów najlepiej nadają się duże owoce Black Jewel, natomiast największą odpornością na niskie temperatury charakteryzuje się odmiana Megan. Czarna malina Bristol to z kolei powszechnie spotykane krzewy, które wydają słodkie i aromatyczne owoce.

Czarna malina to kuzynka maliny czerwonej, fot. Adobe Stock, svehlik

Jak uprawiać czarną malinę?

Uprawa czarnej maliny nie jest skomplikowana. Podobnie jak malina właściwa preferuje stanowiska słoneczne, chociaż może rosnąć także w miejscach półcienistych. Warto zadbać o dobrą osłonę przed wiatrem, a także o żyzną, lekko kwaskowatą glebę. Podłoże powinno być przepuszczalne, o umiarkowanej wilgotności.

Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, czarna malina wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresach suszy i w upały. W okresie wegetacyjnym warto ją także zasilać, stosując np. odżywczy nawóz z banana lub fusy z kawy, które lekko zakwaszą podłoże i dostarczą azotu wspierającego proces owocowania.

