Zamiokulkas zwykle nie sprawia problemów w uprawie. Dobrze rośnie nawet w cieniu i jako sukulent nie wymaga częstego podlewania. Ale zdarza się, że jego wzrost zostaje zahamowany, a liście bledną. Wtedy warto odżywić go nawozem z przeterminowanego jogurtu.

Jogurt jako nawóz do zamiokulkasa - co daje?

Stosowanie produktów mlecznych jako nawozu jest znaną i chętnie stosowaną metodą zarówno w ogrodnictwie, jak i w uprawie roślin doniczkowych. Odżywki i opryski z mleka stosuje się m.in. do pomidorów czy ogórków, a także do roślin domowych, np. fikusów i paproci. Skorzysta na tym również zamiokulkas.

Zamiast zwykłego mleka, warto sięgnąć po jogurt, który poza cennymi składnikami mineralnymi zawiera również naturalne bakterie probiotyczne. Co więcej, w przypadku nawożenia roślin nie ma znaczenia data przydatności produktu do spożycia. Jako odżywkę do zamiokulkasa można zastosować przeterminowany jogurt.

Dlaczego akurat jogurt? Ten mleczny przysmak zawiera wapń, który wzbogaca glebę, fosfor i potas, dzięki którym roślina intensywnie rośnie, a także magnez i azot, które dodają jej energii. Po zastosowaniu takiego nawozu zamiokulkas rośnie szybciej i zaczyna produkować nowe pędy liściowe.

Jak zrobić nawóz z przeterminowanego jogurtu?

Do przygotowania nawozu z jogurtu trzeba wybrać odpowiedni produkt. Może być już po dacie ważności, ale nie powinien zawierać żadnych dodatków, takich jak substancje konserwujące, cukier czy barwniki. Najlepiej wykorzystać do tego zwykły jogurt naturalny lub grecki.

Do przygotowania odżywki wystarczy zaledwie łyżeczka wybranego jogurtu, którą należy rozcieńczyć w litrze letniej wody. Roztwór dokładnie wymieszaj i już możesz podlać roślinę, pamiętając o tym, że zamiokulkas nie przepada za zbyt częstym i obfitym nawadnianiem, ponieważ grozi to gniciem korzeni.

Nawóz z przeterminowanego jogurtu do zamiokulkasa wystarczy stosować raz na 3-4 tygodnie, by zaobserwować pozytywne efekty.

Nawóz do zamiokulkasa z przeterminowanego jogurtu wpisuje się w styl zero waste, fot. Adobe Stock, elenarostunova

Tak też odżywisz swojego zamiokulkasa

Przeterminowany jogurt to nie jedyny odpad kuchenny, który można zastosować jako nawóz do zamiokulkasa. Ten domowy sukulent skorzysta również na innych odżywkach w duchu zero waste. Aby pobudzić roślinę do wypuszczania nowych liści, warto zastosować nawóz do zamiokulkasa z łupin orzechów włoskich.

Z czego jeszcze można przygotować wzmacniający eliksir do doniczki? W tym celu warto wykorzystać produkty, które każdy posiada w swojej kuchni. Idealnie sprawdzi się tu nawóz do zamiokulkasa z musztardy, soczewicy czy nawet płatków owsianych. Za domową odżywkę nie zapłacisz ani grosza, bo składniki i tak masz już w szafce kuchennej.

