Hortensje to prawdziwe ogrodowe damy, królujące nad innymi kwitnącymi roślinami. Wszystko za sprawą okazałych, rozłożystych kwiatostanów, które urzekają swoim wyglądem i rozmiarem. Aby pobudzić bylinę do wypuszczania kolejnych pąków, warto zaserwować jej domowych nawóz, który przygotujesz z odpadów kuchennych.

Fusy z kawy i obierki ziemniaka jako nawóz do hortensji

Po skuteczny nawóz do hortensji nie trzeba iść do sklepu ogrodniczego, wystarczy skorzystać z zasobów własnej spiżarni, a właściwie... śmietnika. Odpady kuchenne znakomicie sprawdzają się jako składniki ekologicznych odżywek do roślin. Zdrowy wzrost i obfite kwitnienei hortensji zapewnią fusy z kawy obierki ziemniaka.

Fusy z kawek to często stosowany dodatek do nawozów roślinnych, szczególnie w przypadku gatunków, które preferują kwaśny lub lekko kwaśny odczyn gleby. Należą do nich m.in. wrzosy, róże, borówki, a także hortensja. Jednak to nie jedyny aspekt działania nawozu z fusów po kawie. Ten odpad kuchenny wzbogaca glebę w azot, dostarcza roślinie potasu i magnezu, a do tego skutecznie odstrasza ślimaki z ogrodu.

Drugi odpad kuchenny, który warto wykorzystać do przygotowania domowego nawozu do hortensji, to obierki od ziemniaków. Te również zawierają potas i fosfor, które pobudzają rośliny do kwitnienia. Oprócz tego są cennym źródłem witamin z grupy B i C.

Jak przygotować nawóz do hortensji z odpadów kuchennych?

Ten domowy nawóz do hortensji łączy w sobie wartości odżywcze fusów po kawie i ziemniaczanych skórek. Jak go przygotować? Nic prostszego.

Obierz ziemniaki i gotuj obierki przez ok. pół godziny w 2 litrach wody bez soli. Odcedź i ostudź wodę, a następnie dodaj do niej 3 łyżki fusów po kawie. Całość wymieszaj i gotową mieszanką podlewaj krzaczki hortensji co ok. 2-3 tygodnie.

Alternatywne rozwiązanie to rozrzucenie fusów po kawie i obierków po ziemniakach bezpośrednio pod krzaczkami hortensji i delikatne przemieszanie ich z wierzchnią warstwą gleby. Rozkładające się resztki oddadzą do podłoża cenne składniki i odżywią rośliny.

Nawóz do hortensji, fot. Adobe Stock, Beenis

Inne domowe odżywki do hortensji

Fusy z kawy i obierki po ziemniakach to nie jedyne rzeczy, które znajdziemy w kuchni, a z których można przygotować domowy nawóz do hortensji. Doskonale sprawdzą się tutaj drożdże, które są chętnie stosowanym składnikiem ekologicznych odżywek do roślin. Nawóz do hortensji z drożdży to prawdziwy booster dla kwitnących bylin.

W kuchni znajdziemy także inne, mniej oczywiste składniki domowych odżywek do hortensji. Doskonale sprawdzą się tutaj naturalne odpady, takie jak skórka banana czy skorupki jaj. Oprócz tego doskonale działa także nawóz do hortensji z czerstwego chleba. Jeśli dostarczymy roślinie niezbędne składniki mineralne i zadbamy o wilgotne podłoże. a także o lekko kwaśny odczyn gleby, roślina odwdzięczy się obfitym kwitnieniem.

