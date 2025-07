Fusy z kawy to jeden z najchętniej wykorzystywanych domowych składników nawozów roślinnych. Doskonale sprawdza się w przypadku petunii, które preferują lekko kwaśny odczyn gleby i pięknie kwitną zasilone składnikami odżywczymi z fusów. W uprawie tych roślin warto wykorzystać również herbatę.

Reklama

Jak działa nawóz do petunii z herbaty?

Herbata, podobnie jak kawa, także znajduje bogate zastosowanie w uprawie roślin jako składnik domowych nawozów. Stanowi cenne źródło substancji odżywczych, takich jak azot, potas i magnez, które pobudzają kwitnienie, wzmacniają system korzeniowy i usprawniają proces fotosyntezy.

W herbacie zawarta jest także tanina, która poprawia strukturę gleby i reguluje jej pH, delikatnie ją zakwaszając, co korzystnie wpływa na petunie. Tak odżywione rośliny stają się widocznie odżywione, chętnie wypuszczają nowe pędy i obficie kwitną.

Nawóz do petunii z herbaty zrobisz błyskawicznie

Korzystne właściwości herbaty można wykorzystać w uprawie roślin doniczkowych na różne sposoby. Sprawdzoną metodą jest stosowanie fusów herbacianych. Istnieje jednak jeszcze prostszy sposób niż nawóz do petunii z fusów herbaty. Wystarczy zwykła herbata ekspresowa w torebkach. Najlepiej sprawdzi się czarna, może być także zielona, jednak w takim przypadku efekt będzie nieco słabszy. Ważne, aby produkt nie zawierał żadnych sztucznych aromatów czy wzmacniaczy smaku.

Do przygotowania nawozu do petunii wystarczą 2-3 torebki pozostałe po zaparzeniu herbaty, a także 1 l ciepłej wody. Zużyte woreczki należy zalać wodą i odstawić na całą dobę, by ruszyły procesy fermentacyjne. Po tym czasie można odsączyć torebki, delikatnie je dociskając. Gotowy roztwór wykorzystaj do podlewania roślin.

Herbaciany nawóz można stosować do podlewania petunii raz na 2 tygodnie. Dodatkowo fusy z odsączonych torebek nadają się do wykorzystania bezpośrednio w doniczce. Wystarczy przemieszać je delikatnie z wierzchnią warstwą podłoża.

Nawóz do petunii z herbaty pobudza kwitnienie, fot. Adobe Stock, M. Schuppich

Inne domowe odzywki do petunii

W uprawie petunii warto zastosować nie tylko nawóz herbaciany, ale także domową odżywkę ziołową, która wzmocni roślinę i poprawi jej kondycję. Nawóz do petunii z mięty i rumianku to najlepsze „lekarstwo” na suszę i ratunek po ulewach.

Inny domowy nawóz, który odżywi rośliny doniczkowe, można przygotować z 2 zielonych liści. Nawóz do petunii z aloesu działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, podnosząc odporność roślin i wzmacniając je.

W pielęgnacji petunii warto także posłużyć się innym produktem kuchennym, nie tylko herbatą czy fusami z kawy. W uprawie roślin doniczkowych doskonale sprawdzają się także przetwory mleczne. Nawóz do petunii z kefiru to źródło cennych mikroelementów, a także bakterii prebiotycznych, które wspierają zdrowy wzrost roślin.

Czytaj także: