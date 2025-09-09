Anturium, podobnie jak skrzydłokwiat czy storczyk, to jedne z najpopularniejszych kwitnących roślin doniczkowych. Rośnie im jednak poważna konkurencja. Eszynantus to prawdziwa egzotyczna piękność, która w ostatnim czasie stała się prawdziwym hitem wśród miłośników uprawy roślin. Sprawdź, dlaczego warto zaprosić ten kwiat do domu.

Reklama

Jak wyglądają kwiaty eszynantusa?

Eszynantus zyskuje na popularności jako roślina doniczkowa zachwycająca egzotycznymi kwiatami, podobnie jak anturium czy storczyk. Z tym ostatnim łączy go zresztą znacznie więcej. Obydwa gatunki to w naturze epifity, czyli rośliny porastające korony drzew w lasach tropikalnych.

Eszynantus pochodzi z tropikalnych półwyspów i archipelagów Azji Południowo-Wschodniej. Należy do rodziny ostrojowatych i jest blisko spokrewniony np. z fiołkiem afrykańskim. Podobnie jak on znajduje zastosowanie jako roślina ozdobna. Ceniony jest przede wszystkim ze względu na swoje okazałe kwiatostany.

Kwiaty eszynantusa mają rurkowaty, wydłużony kształt i występują w żywych odcieniach czerwieni, a także żółci i pomarańczowego. Pojawiają się w czerwcu i wieńczą pędy aż do jesieni, a czasem nawet zimą. Ozdobą rośliny są także jej owalne, mięsiste liście gęsto porastające płożące się pędy. Odmiana Twister zachwyca poskręcanymi liśćmi i pędami przypominającymi sprężynki.

Łodygi eszynantusa mogą osiągać długość nawet ponad 0,5 m i zwieszają się, tworząc efektowne kaskady. Warto wykorzystać tę zaletę eszynantusa i uprawiać go podwieszanym koszu lub umieścić doniczkę np. na wyższym parapecie czy regale.

Eszynantus zachwyca płomiennymi kwiatami, fot. Adobe Stock, Kateryna

Eszynantus — uprawa i pielęgnacja

W naturze eszynantus rośnie w koronach drzew, dlatego preferuje jasne stanowisko, ale o rozproszonym świetle. Wystawiony na bezpośrednie promienie słoneczne może ucierpieć na skutek poparzenia liści. Wymaga żyznej, ale przepuszczalnej gleby i grubej warstwy drenażu. W roli podłoża sprawdzi się uniwersalna ziemia z piaskiem, torfem, perlitem raz keramzytem.

Jako roślina tropikalna eszynantus preferuje wysoki poziom wilgotności powietrza. Idealnie nadaje się do uprawy np. w łazience lub w kuchni, pod warunkiem, że jest to pomieszczenie z oknem. Podlewanie może być umiarkowane, dopiero po przeschnięciu ziemi, ponieważ korzenie eszynantusa są wrażliwe na nadmiar wody.

W okresie kwitnienia warto stosować nawóz wieloskładnikowy, o bogatej zawartości potasu i fosforu. Roślina dobrze reaguje także na przycinanie, które pomaga jej się bujnie rozkrzewiać.

Czytaj także: