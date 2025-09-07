Kwiaty w odcieniach niebieskiego robią efekt „wow” na rabacie i warto zaprosić je do ogrodu. Z lazurowych kwiatostanów słynie miecznica wąskolistna i dzwonek karpacki, a agapant, czyli lilia afrykańska, urzeka niebiesko-fioletowymi pomponami. Jesienią ogród przyozdobią szafirowe kłosy hyzopu lekarskiego.

Reklama

Jak wygląda hyzop lekarski?

Hyzop lekarski należy do rodziny jasnotowatych i wywodzi się z rejonów Morza Śródziemnego. Z wyglądu nieco przypomina pochodzącą z tej samej grupy roślin lawendę. Wypuszcza długie, sztywne pędy osiągające wysokość nawet 70 cm, które zwieńczone są drobnymi, niebieskimi kwiatami tworzącymi barwne kłosy.

Roślina ma gęsty, krzewiasty pokrój i tworzy zwarte kępy na rabacie. Kwitnie obficie od czerwca nawet do października, zachwycając szafirowymi kwiatostanami. Bez problemu zimuje w ogrodzie i zazwyczaj nie wymaga dodatkowego okrywania.

Zastosowania hyzopu lekarskiego

Hyzop lekarski doskonale pasuje do kompozycji śródziemnomorskich i naturalistycznych, zielników, a także skalniaków. Nadaje się na obrzeża, a nawet na niskie żywopłoty.

Jak sama nazwa wskazuje, zastosowania hyzopu lekarskiego nie ograniczają się jednak wyłącznie do uprawy w celach dekoracyjnych. Roślina słynie z właściwości leczniczych, które wykorzystuje się w medycynie naturalnej. Poza tym należy także do gatunków jadalnych i znajduje zastosowanie jako dodatek do wielu dań.

Jest to także roślina miododajna, która wabi do ogrodu pożyteczne owady zapylające, takie jak pszczoły czy motyle.

Hyzop lekarski kwitnie na niebiesko, fot. Adobe Stock, darkfreya

Jak uprawiać hyzop lekarski?

Hyzop lekarski to roślina o niskich wymaganiach. Najlepiej radzi sobie na słonecznym stanowisku i jest niezwykle tolerancyjna, jeśli chodzi o rodzaj podłoża. Rośnie na przepuszczalnej podłożu — może to być nawet gleba piaszczysta lub kamienista.

Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością i toleruje okresy suszy. Wymaga podlewania dopiero w przypadku przesuszonego podłoża. Nie potrzebuje nawożenia. Dobrze znosi przycinanie i formowanie, dzięki czemu obficie kwitnie i ładnie się rozkrzewia.

Czytaj także: