Ogród we wrześniu wciąż może być w pełni rozkwitu. Wystarczy tylko zaprosić do niego gatunki, które po wakacjach są w pełnej krasie. To nie tylko astry, czyli popularne marcinki, ale też spokrewnione z nimi rośliny kwitnące nawet do pierwszych przymrozków. Rumianymi kwiatami zachwyci cię dzielżan jesienny.

Dzielżan jesienny — wygląd i zastosowanie

Dzielżan, czyli Helenium, należy do rodziny astrowatych i podobnie do innych, popularnych roślin z tej grupy, wyróżnia się długim okresem kwitnienia. Powszechnie spotykanym w ogrodach przedstawicielem tego gatunku jest zaliczany do mieszańców dzielżan ogrodowy. Hybrydę tę uzyskano ze skrzyżowania dzikich odmian, przede wszystkim dzielżanu jesiennego.

Dzielżan jesienny wywodzi się z terenów Ameryki Północnej, gdzie dziko porasta łąki i lasy. Jeszcze w XIX w. zyskał w Polsce uznanie jako roślina ozdobna, która zachwyca rumianymi kwiatami. Uprawia się go na rabatach, gdzie tworzy barwne kompozycje wraz z innymi jesiennymi okazami. Jest rośliną miododajną i przyciąga do ogrodu owady zapylające.

Dzielżan jesienny wypuszcza proste, wzniesione pędy o wysokości od 60 do nawet 150 cm. Doskonale nadaje się na wysokie rabaty oraz na obrzeża i miejsca przy ogrodzeniu. Rozgałęzione łodygi są porośnięte wydłużonymi liśćmi i tworzą zwarte, gęste kępy o krzewiastym pokroju. U szczytu pędów pojawiają się koszyczkowate kwiatostany w jesiennej palecie barw — najczęściej w żółtym, pomarańczowym oraz czerwonym kolorze. Dzielżan jesienny kwitnie od lipca do późnego października, a niekiedy nawet do pierwszych przymrozków.

Dzielżan jesienny zachwyca rumianymi kwiatami, fot. Adobe Stock, Marcin Łazarczyk

Dzielżan jesienny — uprawa i pielęgnacja

Dzielżań jesienny należy do mało wymagających roślin o wysokich zdolnościach adaptacyjnych. Preferuje stanowiska słoneczne, ale radzi sobie także w lekkim półcieniu. Wymaga żyznej gleby o umiarkowanym poziomie wilgotności. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne, ale bogate w próchnicę.

Roślina potrzebuje regularnego podlewania i źle znosi suszę. Wymaga również systematycznego nawożenia. Najlepszy termin na sadzenie dzielżanu przypada na jesień — wtedy roślina ma szansę „zadomowić się” w ogrodzie przez zimę i obficie zakwitnąć kolejnego lata.

