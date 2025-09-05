Jesienią przyroda zaczyna się przygotowywać do zimowego snu, ale mimo tego we wrześniu na ogrodników wciąż czeka sporo pracy. Ten miesiąc to najlepszy moment, by zaprosić do ogrodu rośliny, które powitają cię feerią barw na wiosnę. Właśnie teraz warto posadzić najpiękniejsze kwiaty cebulkowe.

Reklama

Krokusy to pierwsze wiosenne kwiaty

Krokusy królują wśród wczesnowiosennych kwiatów w ogrodzie. Okres ich kwitnienia zaczyna się bardzo wcześnie, bo nawet już w lutym, co czyni z nich niekwestionowanych liderów w tym zakresie i sprawia, że są wyczekiwanymi zwiastunami nadchodzącej wiosny. W uprawie najczęściej spotykanym gatunkiem jest szafran wiosenny.

Krokusy najczęściej kojarzą się z kolorem liliowym, ale występują także w odcieniach bieli, żółtego oraz niebieskiego. Tworzą urocze, barwne skupiska na rabatach, rozświetlając pogrążony w zimowym śnie ogród.

Dla krokusów najlepiej wybrać słoneczne stanowisko, ewentualnie lekki półcień. Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna. Cebulki umieszczaj w dołkach na głębokości od 5 do 10 cm i zachowaj pomiędzy nimi podobny odstęp. Nie zwlekaj — na zasadzenie krokusów masz czas do pierwszych dni października.

Tulipany posadź we wrześniu

Trudno wyobrazić sobie wiosenne rabaty bez dorodnych tulipanów. To one królują w ogrodzie aż do lata, zachwycając bogactwem kształtów i kolorów. W zależności od odmiany mogą kwitnąć już od marca aż do czerwca. Warunkiem jest posadzenie cebulek we wrześniu, ewentualnie do końca października.

Cebulki kwiatów należy umieszczać w ziemi na głębokości od ok. 10 do 15 cm, zachowując nieco większy odstęp pomiędzy nimi. Zaleca się sadzenie tulipanów na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Gleba powinna być żyzna, a po umieszczeniu cebulek w ziemi warto ją dodatkowo nakryć ściółką, np. zrębkami, korą lub liśćmi.

3 rośliny cebulowe do zasadzenia we wrześniu, fot. Adobe Stock, wjarek

Hiacynty roztoczą słodki zapach

Te wiosenne rośliny zachwycają nie tylko okazałym kwiatostanami, ale także niezwykłym aromatem, który roztaczają w ogrodzie. Słodki zapach zniewala, a wiosenne kolory cieszą oko. Hiacynty występują w odcieniach różu, bieli i fioletu, choć coraz częściej spotyka się bardziej oryginalne odmiany — szafirowo niebieskie, żółte, a nawet pomarańczowe.

Hiacynty w ogrodzie należy sadzić w dołkach o głębokości od 10 do 20 cm, w zależności od wielkości cebulki. Odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić nieco więcej — od 15 do 25 cm. Gleba musi być żyzna, wilgotna i przepuszczalna.

Oprócz krokusów, tulipanów i hiacyntów, we wrześniu można też sadzić inne rośliny cebulowe, które wiosną pięknie zakwitną. Należą do nich m.in. szafirki, narcyzy czy przebiśniegi.

Czytaj także: