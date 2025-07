Ten nawóz do zamiokulkasa działa jak eliksir zdrowia. Po tym naparze wystrzela w górę gąszczem grubych liści

Zamiokulkas rzadko choruje, ale równie rzadko rośnie bez dodatkowej pomocy. Jeśli od miesięcy nie wypuścił ani jednego nowego liścia, to wyraźny sygnał, że czas podać mu coś wzmacniającego. Zrób to bez chemii, za pomocą domowego naparu z ziela, które na co dzień zaparzasz na żołądek lub nerwy. Ten nawóz naturalnie pobudzi roślinę do wzrostu, poprawi kondycję korzeni i zahamuje wiotczenie liści.