Suchodrzew chiński ma niewielkie wymagania, ale wygląda naprawdę egzotycznie. To raczej niski krzew do ogrodu, ale dzięki temu wpasowuje się w każdą przestrzeń i bez trudu przyjmuje się niemal w każdych warunkach. Kwitnie na początku lata, ale o wiele bardziej dekoracyjne są jego owoce. Sprawdź, jak o niego dbać.

Jak wygląda suchodrzdew chiński?

Suchodrzew rośnie zwykle na wysokość ok. 1,5 metra, choć niektóre egzemplarze mogą mieć nawet 2 metry wysokości. Niemniej jednak jest to raczej niski krzew, który raczej rośnie na boki, niż do góry. Ma luźny, lekko rozłożysty pokrój i delikatnie przewieszające się pędy. Liście suchodrzewu są cienkie, wydłużone i lancetowate - trochę jak paproć, trochę jak bukszpan. Utrzymują się na pędach aż do późnej jesieni, a przed opadnięciem przebarwiają się na żółto.

Na początku lata (mniej więcej na przełomie maja i czerwca) suchodrzew obsypuje się drobnymi, rurkowatymi kwiatami. W zależności od odmiany mogą mieć kolor bladoróżowy, lawendowy albo żółty, a ich delikatny zapach przyciąga pszczoły i motyle.

Po kwitnieniu na krzewie pojawiają się małe, kuliste owoce- czerwone lub czarne jagody, które choć są ozdobą rośliny, nie nadają się do jedzenia. Stanowią za to jesienno-zimowy przysmak dla ptaków i dodatkową atrakcję ogrodu.

Suchodrzew chiński dobrze znosi suszę i świetnie sprawdzi się jako niewysoki żywopłot, fot. Adobe Stock, orestligetka

Suchodrzew chiński: uprawa i pielęgnacja

Suchodrzew chiński jest rośliną mało wybredną. Rośnie dobrze zarówno w pełnym słońcu, jak i w półcieniu. Preferuje gleby przepuszczalne, lekko wilgotne, ale poradzi sobie również na glebach piaszczystych, a nawet ubogich. Jest też całkiem odporny na suszę, dlatego sprawdzi się w ogrodach, które nie są systematycznie podlewane.

Nie wymaga też okrywania na zimę, bo dobrze znosi niskie temperatury i miejskie zanieczyszczenia. Suchodrzew nie choruje i nie jest podatny na szkodniki. Nie trzeba go też często przycinać, wystarczy delikatne formowanie raz do roku, najlepiej wczesną wiosną. Dzięki temu suchodrzew chiński jest idealny do ogrodów w stylu naturalistycznym, ale też jako akcent w nowoczesnej aranżacji.

Ze względu na swój kompaktowy rozmiar i pokrój, suchodrzew chiński świetnie sprawdzi się w małych ogrodach, na rabatach ozdobnych, ale też jako roślina towarzysząca bylinom czy trawom ozdobnym. Można go również posadzić w większych donicach na tarasie lub balkonie - pod warunkiem, że zapewnisz odpowiedni drenaż.

