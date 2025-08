Piętak lancetowaty cieszy się coraz większą popularnością jako roślina ozdobna do ogrodu i na balkon. Może nawet stanowić konkurencję dla hortensji, a to ze względu na swoje okazałe, „pomponiaste” kwiatostany. Sprawdź, jak uprawiać tę dekoracyjną bylinę.

Jak wygląda piętak lancetowaty?

Piętak lancetowaty znany jest również jako pentas. To określenie nawiązuje do łacińskiej nazwy, która brzmi: pentas lanceolata. Jest to bylina afrykańskiego pochodzenia, którą w Polsce uprawia się jako roślinę jednoroczną zarówno w ogrodzie, jak i w pojemnikach. W swoim naturalnym środowisku tworzy krzewy urastające do 1 metra, natomiast w klimacie umiarkowanym najczęściej nie przekracza 60 cm wysokości.

Sztywne, wyniesione pędy piętaka są obrośnięte wydłużonymi liśćmi i tworzą gęsty, krzewiasty pokrój. Zielone kępy przez całe lato obsypują się okazałymi kwiatostanami. Mają one regularny, półkolisty kształt i są złożone z licznych, drobnych kwiatów przypominających gwiazdki. Z tego względu piętak bywa także zwany „gwiazdą Egiptu”. Jego kwiatostany występują najczęściej w odcieniach różu, fioletu i purpury, ale mogą być także białe lub czerwone. Przyciągają motyle, pszczoły i inne owady zapylające.

Piętak lancetowaty — uprawa

Piętakowi lancetowatemu warto zapewnić optymalne warunki uprawy, aby obficie kwitł przez całe lato. W tym celu należy dla niego przeznaczyć dobrze nasłonecznione stanowisko. Podłoże powinno być żyzne, lekkie i przepuszczalne. Konieczne jest regularne podlewanie, a do tego systematyczne nawożenie w celu dostarczenia roślinie niezbędnych składników odżywczych.

Piętak pochodzi z Afryki i kocha ciepło oraz słońce, natomiast źle znosi niskie temperatury. Nie jest mrozoodporny i nie zimuje w gruncie. W sezonie jesienno-zimowym należy go przenieść do jasnego, chłodnego pomieszczenia, np. do oranżerii.

Piętak lancetowaty ma dorodne kwiaty, fot. Adobe Stock, Martina

Te rośliny zastąpią hortensje

Nie tylko piętak lancetowaty zastąpi hortensję w ogrodzie lub na balkonie. Konkurencją dla tego popularnego krzewu może być wiązówka błotna. Podobnie jak hortensja gęsto pokrywa się białymi, pierzastymi kwiatami i preferuje wilgotne podłoże oraz półcieniste stanowisko na rabacie. Kwitnie bujnie przez całe lato i wydziela słodki zapach.

Inna alternatywa dla hortensji to tawlina jarzębolistna, której ozdobą są nie tylko okazałe, białe kwiatostany, ale też pierzaste, wielobarwne liście. Tawlina urośnie zarówno w ogrodzie, jak i w donicy na balkonie lub tarasie. Ma niskie wymagania, jest niezwykle odporna i łatwa w uprawie. Poradzi sobie nawet na ubogiej glebie.

