To krzew, który zachwyca nie tylko kwiatami, ale też dekoracyjną korą, pokrojem i długim okresem kwitnienia. Jego popularność w Polsce rośnie z roku na rok, zwłaszcza wśród miłośników naturalistycznych ogrodów i roślin miododajnych. Choć wygląda egzotycznie, heptakodium chińskie doskonale radzi sobie w naszym klimacie - jest mrozoodporne, niewymagające i odporne na choroby.

Jak wygląda heptakodium chińskie?

To krzew dorastający nawet do 3-5 metrów wysokości, często przyjmujący formę niewielkiego drzewa z kilkoma pniami. Wiosną i latem zachwyca dużymi, lancetowatymi liśćmi w intensywnie zielonym kolorze. Jednak to jesienią staje się prawdziwą gwiazdą ogrodu.

Na przełomie sierpnia i września krzew wypuszcza drobne, białe kwiaty zebrane w dekoracyjne wiechy. Kwiaty te przyciągają pszczoły, motyle i inne zapylacze. Ich subtelny, słodki zapach przypomina jaśmin - stąd potoczna nazwa "jesienny jaśmin". Po przekwitnięciu szypułki zmieniają kolor na purpurowy, tworząc iluzję drugiego kwitnienia.

Jednym z mniej oczywistych, ale niezwykle efektownych elementów heptakodium jest jego kora - jasna, złuszczająca się płatami. To sprawia, że krzew wygląda atrakcyjnie przez cały rok, nawet bez liści.

Heptakodium chińskie to idealna propozycja dla tych, którzy szukają oryginalnych, a jednocześnie łatwych w uprawie krzewów ozdobnych, fot. Adobe Stock, AlexanderDenisenko

Heptakodium chińskie: uprawa i pielęgnacja

Heptakodium najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych, na żyznej, przepuszczalnej glebie. Jest w pełni mrozoodporne i dobrze znosi okresowe susze. Może być sadzone pojedynczo jako soliter, ale świetnie sprawdzi się też jako element większych rabat. Dobrze znosi miejskie warunki i zanieczyszczone powietrze, dlatego chętnie sadzony jest także w parkach i przy osiedlach. Świetnie komponuje się z trawami ozdobnymi, hortensjami czy miskantami, tworząc efektowne zestawienia.

To roślina, która nie wymaga intensywnej pielęgnacji. Warto jednak przyciąć ją delikatnie wiosną, by zachować ładny pokrój. Regularnie też podlewaj ją, szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu. To pomoże krzewowi dobrze się ukorzenić.

