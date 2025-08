Rośliny cebulowe kojarzą się z wiosną. Jako pierwsze kwitną w ogrodzie i zwiastują nadejście cieplejszych dni. Spośród nich najszybciej zachwyca krokus, który urzeka kolorowymi rozetami już w marcu. Jak się jednak okazuje, podobny widok może cieszyć oko również jesienią, kiedy przypada okres kwitnienia zimowitów jesiennych.

Zimowit jesienny wygląda jak krokus

Podczas gry krokus wita wiosnę, zimowit jesienny zwiastuje nadejście zimy. To jedna z niewielu roślin cebulowych, których kwiaty można podziwiać jesienią. Okres jego kwitnienia trwa od września do października. Nieco wcześniej, bo późną wiosną i wczesnym latem zimowit wypuszcza liście przypominające nieco wyglądem czosnek niedźwiedzi. Z czasem one zasychają i roślina do jesieni pogrąża się w stanie spoczynku.

Kwiaty zimowitów do złudzenia przypominają krokusy. Mają wydłużony, lejkowaty kształt i występują w odcieniach fioletu, różu oraz bieli. Różni je jedynie fakt, że kwiatostany zimowitów mają 6 zamiast 3 pręcików i są nieco bardziej okazałe. Zimowit jesienny nie wydziela też słodkiego zapachu, a do tego jest silnie trujący.

Liście zimowita jesiennego osiągają wysokość 30 cm, natomiast kwiaty, które wyrastają bezpośrednio z bulw, mają ok 10-20 cm wysokości i tworzą efektowne kępki w ogrodzie. Najlepiej prezentują się w większych skupiskach, zdobiąc rabaty i skalniaki. Dobrze czują się także w miejscach pod drzewami i większymi krzewami.

Zimowit jesienny kwitnie jesienią, fot. Adobe Stock, renagroby94

Jak uprawiać zimowity jesienne?

Zimowit jesienny nie ma wielkich wymagań i jest łatwiejszy w uprawie niż krokusy. Charakteryzuje się pełną mrozoodpornością i nie wymaga wykopywania na zimę. Preferuje stanowiska półcieniste i słoneczne. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne. Najlepiej czuje się w glebie o stałym poziomie wilgotności, chociaż źle reaguje na stojącą wodę.

Ogromną zaletą zimowitów jest ich późne kwitnienie i brak konieczności wczesnego sadzenia. Cebulki można umieść w gruncie pod koniec lipca i w sierpniu, by jeszcze w tym samym sezonie cieszyć się widokiem kwitnących kobierców.

Sadząc zimowity, należy umieszczać cebulki w dołkach na głębokości ok. 15 cm i zachować rozstawę rzędu 15-20 cm. Glebę warto wcześniej zasilić nawozem — można zastosować np. kompost.

