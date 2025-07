Kwitnące krzewy wypełniają ogród kolorami i czynią z niego prawdziwą oazę piękna. Popularne hortensje czy często spotykane azalie to jednak nie wszystko. Abelia wielkokwiatowa zachwyca uroczymi kwiatami i cieszy oko przez cały rok, nie tylko w okresie kwitnienia.

Jak wygląda abelia wielkokwiatowa?

Abelia wielkokwiatowa należy do roślin z rodziny przwiertniowatych, z rzędu szczeciowców. Jest blisko spokrewniona z innymi popularnymi krzewami ozdobnymi, takimi jak wiciokrzew, bez czy kalina. Wyróżnia ją długi okres kwitnienia, który trwa od wiosny do późnej jesieni. Niektóre odmiany obsypują się kwiatami nawet do nadejścia pierwszych przymrozków. Kwiaty abelii przypominają kształtem wydłużone dzwoneczki i występują w odcieniach bieli i różu. To jednak nie jedyna ozdoba tego krzewu.

Abelia wielkokwiatowa jest również ceniona ze względu na swoje efektowne liście, które w zależności od pory roku zmieniają swoje zabarwienie. Latem są zielone, a w okresie jesienno-zimowym przybierają czerwonawy odcień. Jako że odmiany tego gatunku są częściowo zimozielone, mogą zdobić ogród przez okrągły rok.

Kolejną zaletą abelii jest jej piękny zapach, przywodzący na myśl aromat jaśminu.



Abelia wielkokwiatowa ma piękne kwiaty i liście, fot. Adobe Stock, Tanya

Uprawa abelii wielkokwiatowej

Ze względu na swoje liczne zalety abelia jest chętnie uprawiana a w ogrodach, gdzie zdobi rabaty kwietne, obrzeża, a nawet skalniaki. Można ją uprawiać nie tylko w gruncie, ale także w pojemnikach, np. donicach na tarasie lub balkonie. Dobrze radzi sobie przy tym z zanieczyszczeniem powietrza w mieście.

Kolejnym atutem tego dekoracyjnego krzewu jest jego łatwa uprawa. Preferuje słoneczne miejsca, ale poradzi sobie także na stanowisku półcienistym. Podłoże powinno być lekkie, żyzne i przepuszczalne o stałej, umiarkowanej wilgotności. Warto zadbać o pielęgnację lobelii, stosując nawozy i przycinanie formujące.

Te krzewy także zakwitną w ogrodzie

Blisko spokrewniony z abelią jest także inny, dekoracyjny krzew. Śnieguliczka zdobi ogród dwukrotnie — latem obsypuje się kwiatami, a jesienią pojawiają się na niej dekoracyjne, kuliste owoce w różowym kolorze. Jest przy tym rośliną niezwykle wytrzymałą i nie boi się ani suszy, ani upałów.

Przykładem innego pięknie kwitnącego krzewu do ogrodu jest złotlin japoński. Ten gatunek również cechuje wysoka odporność na suszę i inne niekorzystne czynniki. Do tego zdobi ogród burzą żółtych kwiatów przypominających pompony.

