Po zebraniu cebuli ogród zyskuje wolne miejsce, które można w pełni wykorzystać. Zamiast zostawiać grządkę pustą, warto sięgnąć po warzywa o krótkim okresie wegetacji, odporne na chłodniejsze noce i dobrze radzące sobie w miejscu, gdzie rosła cebula. Takie rozwiązanie to sposób na dodatkowe zbiory i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Reklama

Jakie warzywa sadzić po cebuli?

Istnieją warzywa, które możesz posadzić w sierpniu, a i tak zdążą się w pełni rozwinąć przed pierwszymi przymrozkami. To przede wszystkim warzywa liściaste i niektóre kapustne. Dlatego też grządki po cebuli nie muszą być puste i samotne - możesz je śmiało obsadzić!

Rośliny liściowe, np. sałata lub rukola, to idealny wybór na późne lato. Rosną szybko, nie wymagają wiele miejsca i możesz je zbierać już po kilku tygodniach. Regularne obrywanie liści sprawi, że plony będą się odnawiać aż do pierwszych przymrozków.

Szpinak także doskonale sprawdza się jako tzw. poplon. Dobrze znosi chłodniejsze noce, a przy odpowiednim podlewaniu daje zdrowe, jędrne liście. Zbiory możliwe są nawet jesienią, a jeśli jesień będzie łagodna - nawet dłużej.

Dobrze sprawdzi się także marchew i rzodkiewka. Oba warzywa mają krótki okres wegetacji i szybko dorastają. Rzodkiewka szczególnie dobrze sprawdzi się jako plon jesienny - jest chrupiąca, smaczna i odporna na krótszy dzień. Marchew wysiana późnym latem urośnie nieco mniejsza, ale będzie wyjątkowo słodka.

Jeśli wykopałeś cebulę stosunkowo wcześnie, warto pomyśleć też o fasolce. To roślina ciepłolubna, ale przy dłuższym lecie zdąży wydać plon. Najlepiej wybierać odmiany karłowe, które rosną szybciej i nie wymagają podpór.

Grządki po cebuli to idealne miejsce na warzywa liściowe, korzeniowe i szybkorosnące, fot. Adobe Stock, ommbeu

Dlaczego warto obsadzać grządki po cebuli?

Cebula to roślina, która nie wyjaławia gleby tak mocno jak np. kapustne. Co więcej, pozostawia po sobie podłoże wolne od wielu szkodników, ponieważ jej zapach i związki siarkowe odstraszają nicienie czy mszyce. Dlatego warzywa sadzone po cebuli mają często lepszy start, a uprawa jest mniej kłopotliwa.

Jeśli nie zależy ci na typowych warzywach, możesz sięgnąć po tzw. rośliny poplonowe, które po prostu wzbogacą glebę. To np. gryka, facelia czy gorczyca - poprawią one strukturę ziemi i ograniczą rozwój chwastów. Dzięki nim w kolejnym sezonie podłoże będzie żyźniejsze i zdrowsze.

Czytaj także: