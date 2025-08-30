Nachyłki to idealne kwiaty dla zabieganych i zapominalskich. Nie mają dużych wymagań i wybaczają wiele błędów pielęgnacyjnych, a przy tym zdobią ogrody, balkony i tarasy złotymi kwiatami. Sprawdź, czym dokładnie charakteryzuje się nachyłek okółkowy i jak go uprawiać.

Jak wygląda nachyłek okółkowy?

Nachyłek to rodzaj roślin zaliczany do rodziny astrowatych. Spośród licznych odmian przynależących do tego rodzaju w ogrodach najczęściej uprawiany jest nachyłek wielkokwiatowy, a także nachyłek okółkowy. Ten ostatni gatunek wywodzi się z lesistych terenów Ameryki Południowej, ale zdobył także popularność w Europie jako łatwa w uprawie roślina ozdobna o wyjątkowych walorach estetycznych.

Nachyłek słynie ze swoich kwiatów przypominających miniaturowe słoneczniki. Najczęściej występuje w kolorze żółtym, ale w zależności od gatunku kwiatostan może mieć różny kształt. Kwiaty nachyłka okółkowego są gwiazdkowate i pojawiają się w okresie od czerwca do września. Wieńczą wyniesione, gęsto usiane pędy dorastające do wysokości 60 cm.

Łodygi nachyłka okółkowego są licznie porośnięte pierzastymi listkami. W efekcie roślina tworzy krzaczaste kępy, które zdobią rabaty, obrzeża i skalniaki w ogrodzie. Roślina nadaje się do uprawy zarówno w gruncie, jak i w donicach.

Nachyłek okółkowy to wytrzymała bylina, fot. Adobe Stock, Marc

Uprawa nachyłka okółkowego

Nachyłek okółkowy, tak jak większość roślin z rodziny astrowatych, preferuje słoneczne stanowisko dla obfitego kwitnienia. Gleba powinna być lekka i przepuszczalna, nie musi być żyzna. Roślina radzi sobie nawet na mało urodzajnym podłożu, w związku z czym nadaje się m.in. na skalniaki.

Ten gatunek nachyłka wymaga umiarkowanego podlewania, ale doskonale radzi sobie podczas suszy. Nawożenie nie jest konieczne, choć w przypadku nieurodzajnej gleby pobudzi roślinę do bardziej obfitego kwitnienia.

Do zalet tej dekoracyjnej byliny należy także jej wysoka mrozoodporność. Nachyłek może zimować w gruncie i zazwyczaj nie wymaga okrywania i innych zabiegów pielęgnacyjnych.

