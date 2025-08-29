Ta lazurowa bylina kwitnie 2. raz na jesień. Tworzy na rabacie barwne „poduszeczki”
Zaproś do swojego ogrodu lazurowe dzwonki. Ta bylina jest niezwykle wytrzymała i przetrwa na rabacie wiele lat przy minimum pielęgnacji.
Dzwonki to jedne z najpiękniejszych kwiatów. Zachwycają głębią koloru i dorodnymi kwiatostanami. Lazurową kolorystyką wyróżnia się dzwonek karpacki, który warto zaprosić do swojego ogrodu.
Jak wygląda dzwonek karpacki?
Dzwonek karpacki należy do rodziny roślin dzwonkowatych, która obejmuje wiele powszechnie uprawianych gatunków ozdobnych. Zalicza się do nich m.in. dzwonek ogrodowy (campanula medium). W porównaniu do niego dzwonek karpacki (campanula carpatica) jest rośliną niższą, bo dorasta maksymalnie do 30 cm wysokości. Ale to nie jedyna różnica.
Podczas gdy dzwonek ogrodowy jest rośliną dwuletnią, jego karpacki „kuzyn” należy do bylin wieloletnich. Jest w pełni mrozoodporny i bez problemu zimuje w ogrodzie. Wypuszcza liczne, gęsto ulistnione pędy tworzące krzaczasty pokrój. W czerwcu i lipcu jego zwarte kępki pokrywają się kwiatami. Roślina często powtarza kwitnienie we wrześniu.
Kwiaty campanuli carpatica mają regularny kształt szerokich dzwonków o średnicy ok. 3 cm. Zachwycają kolorystyką w odcieniach fioletu, niebieskiego oraz bieli. Roślina wypuszcza liczne kwiatostany, tworząc na rabacie barwne, kwietne „poduszeczki”.
Zastosowania dzwonka karpackiego
Dzwonek karpacki to roślina ozdobna o szerokim zastosowaniu w ogrodzie i nie tylko. Doskonale nadaje się na niższe piętro rabat oraz na obrzeża. Ponieważ tworzy gęste, zwarte kępki, można ją z powodzeniem stosować jako roślinę okrywową. Będzie także doskonałym dodatkiem do skalniaka.
Ten gatunek nadaje się jednak nie tylko do uprawy w gruncie, ale także w pojemnikach. Posadzony w donicy ozdobi balkon lub taras. Zalecany termin sadzenia dzwonków karpackich to wiosna lub wczesna jesień.
Uprawa dzwonka karpackiego
Dzwonek karpacki to wytrzymała bylina o niewysokich wymaganiach. Urośnie na stanowisku zarówno słonecznym, jak i półcienistym. Gleba powinna być przepuszczalna o obojętnym lub lekko zasadowym pH. Wymaga regularnego podlewania. Nawożenie nie jest konieczne.
Aby roślina powtórnie zakwitła na jesień, należy systematycznie przycinać przekwitnięte kwiatostany, stymulując tym samym dzwonek do produkcji nowych pąków.
Czytaj także:
- Ta roślina to król polskich łąk i ogrodów. Sama się rozsieje, ale masz czas do jesieni
- Te kwiatuszki królowały w bukietach PRL-u. W ogrodzie zniosą suszę i kamienistą glebę
- Ta bylina pięknie pachnie i kwitnie aż do jesieni. Raz posadzona szybko rozsiewa się po rabacie