Dzwonki to jedne z najpiękniejszych kwiatów. Zachwycają głębią koloru i dorodnymi kwiatostanami. Lazurową kolorystyką wyróżnia się dzwonek karpacki, który warto zaprosić do swojego ogrodu.

Reklama

Jak wygląda dzwonek karpacki?

Dzwonek karpacki należy do rodziny roślin dzwonkowatych, która obejmuje wiele powszechnie uprawianych gatunków ozdobnych. Zalicza się do nich m.in. dzwonek ogrodowy (campanula medium). W porównaniu do niego dzwonek karpacki (campanula carpatica) jest rośliną niższą, bo dorasta maksymalnie do 30 cm wysokości. Ale to nie jedyna różnica.

Podczas gdy dzwonek ogrodowy jest rośliną dwuletnią, jego karpacki „kuzyn” należy do bylin wieloletnich. Jest w pełni mrozoodporny i bez problemu zimuje w ogrodzie. Wypuszcza liczne, gęsto ulistnione pędy tworzące krzaczasty pokrój. W czerwcu i lipcu jego zwarte kępki pokrywają się kwiatami. Roślina często powtarza kwitnienie we wrześniu.

Kwiaty campanuli carpatica mają regularny kształt szerokich dzwonków o średnicy ok. 3 cm. Zachwycają kolorystyką w odcieniach fioletu, niebieskiego oraz bieli. Roślina wypuszcza liczne kwiatostany, tworząc na rabacie barwne, kwietne „poduszeczki”.

Zastosowania dzwonka karpackiego

Dzwonek karpacki to roślina ozdobna o szerokim zastosowaniu w ogrodzie i nie tylko. Doskonale nadaje się na niższe piętro rabat oraz na obrzeża. Ponieważ tworzy gęste, zwarte kępki, można ją z powodzeniem stosować jako roślinę okrywową. Będzie także doskonałym dodatkiem do skalniaka.

Ten gatunek nadaje się jednak nie tylko do uprawy w gruncie, ale także w pojemnikach. Posadzony w donicy ozdobi balkon lub taras. Zalecany termin sadzenia dzwonków karpackich to wiosna lub wczesna jesień.

Dzwonek karpacki ma lazurowe kwiaty, fot. Adobe Stock, Savour_of_day

Uprawa dzwonka karpackiego

Dzwonek karpacki to wytrzymała bylina o niewysokich wymaganiach. Urośnie na stanowisku zarówno słonecznym, jak i półcienistym. Gleba powinna być przepuszczalna o obojętnym lub lekko zasadowym pH. Wymaga regularnego podlewania. Nawożenie nie jest konieczne.

Aby roślina powtórnie zakwitła na jesień, należy systematycznie przycinać przekwitnięte kwiatostany, stymulując tym samym dzwonek do produkcji nowych pąków.

Czytaj także: