Ta bylina nie potrzebuje prawie niczego i sama się rozsiewa. W sezonie wypuszcza barwne pióropusze
Goździk brodaty to roślina, która łączy efektowny wygląd z wyjątkową łatwością uprawy. Raz posadzony w ogrodzie, potrafi sam się rozsiewać, tworząc co roku coraz piękniejsze rabaty. Jego kwiaty zachwycają intensywnymi kolorami i gęstymi "pióropuszami", które utrzymują się przez wiele tygodni.
Choć w botanicznych opisach goździk brodaty (Dianthus barbatus) uznawany jest za roślinę dwuletnią, w praktyce często zachowuje się jak bylina, szczególnie pod kątem samosiewu. Wystarczy, że raz znajdzie się na rabacie, a co roku pojawią się nowe rośliny w różnych odcieniach bieli, różu, czerwieni czy purpury. Jest odporny na mróz, toleruje różne typy gleb i świetnie radzi sobie bez skomplikowanej pielęgnacji.
Jak wygląda goździk brodaty?
Goździk brodaty wyrasta na wysokość 40-60 cm, tworząc sztywne, wyprostowane pędy zakończone gęstymi baldachami drobnych kwiatów. Ich kolory są zróżnicowane - od czystej bieli, przez pastele, po intensywne czerwienie i purpury. Wiele odmian ma dodatkowo kwiaty z obrzeżem w kontrastowym kolorze lub delikatnym "oczkiem" w środku. Dodatkowo ma niewielkie pręciki, które wyglądają jak dekoracyjne pióropusze.
Kwitnie zazwyczaj od czerwca do lipca, ale w sprzyjających warunkach potrafi utrzymać kwiaty nawet do początku sierpnia. Często w pierwszym roku po wysiewie wypuszcza jedynie rozetę liści, a obfite kwitnienie pojawia się w drugim roku.
W ogrodach chętnie sadzi się odmianę ‘Sweet’ o dużych, pachnących kwiatach albo ‘Nigricans’ o niemal czarnych płatkach. Popularne są także mieszanki kolorystyczne, które pozwalają uzyskać wielobarwną rabatę już po jednym wysiewie. Goździki w ogrodzie prezentują się bardzo dobrze i świetnie radzą sobie w niemal każdych warunkach.
Świetnie komponuje się z innymi bylinami i roślinami jednorocznymi. Jego kwiaty nadają się też do cięcia - długo utrzymują się w dobrej kondycji w wazonie, a ich zapach subtelnie otula wnętrze.
Goździk brodaty: uprawa i pielęgnacja
Goździk brodaty najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub lekko półcienistych, w glebie przepuszczalnej, średnio żyznej, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Nie lubi podłoża zbyt ciężkiego i podmokłego, które sprzyja gniciu korzeni.
Roślinę wysiewa się zwykle latem - od czerwca do lipca - na rozsadnik lub wprost do gruntu. Warto zostawić przekwitłe kwiatostany do momentu, aż nasiona dojrzeją, ponieważ goździk brodaty bardzo łatwo się rozsiewa, tworząc kolorowe kępy w różnych częściach ogrodu.
Podlewanie powinno być umiarkowane - goździk lepiej znosi krótkotrwałą suszę niż nadmiar wody. Roślina dobrze reaguje na nawożenie i regularne usuwanie przekwitłych kwiatów, co może wydłużyć czas pojawiania się nowych pąków. Zimą goździk brodaty jest dość odporny na mróz, ale młode rośliny wysiane w danym roku warto lekko okryć gałązkami świerkowymi lub agrowłókniną.
