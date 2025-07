Lipiec zachwyca w ogrodzie feerią barw, ale to wciąż dobry czas, by wzbogacić rabaty o rośliny ozdobne, które będą zachwycać aż do późnej jesieni. Ślazówka letnia to roślina o niezwykłej urodzie, która szybko stanie się królową ogrodu.

Reklama

Jak wygląda ślazówka letnia?

Ślazówka letnia należy do rodziny ślazowatych i wykazuje wiele podobieństw do innych, bardziej popularnych przedstawicieli tej grupy, takich jak malwa czy hibiskus znany także jako ketia. Tak samo jak te gatunki, ślazówka słynie z okazałych kwiatów podobnych do innych reprezentantów ślazowatych. Duże kwiatostany kształtem przypominają lejek i występują w różnych odcieniach bieli i różu.

Atutem ślazówki jest długi okres kwitnienia, który trwa od końca czerwca aż do października. Przy odpowiedniej pielęgnacji ta roślina będzie zdobić ogród nawet do pierwszych przymrozków. W zależności od odmiany ślazówka może być rośliną jednoroczną (np. ślazówka letnia), jak i byliną (np. ślazówka Clementa).

Ślazówka tworzy kwieciste krzaczki, które urastają nawet do ponad 1 metra wysokości. Z tego powodu najlepiej prezentuje się na rabatach w towarzystwie innych wysokich kwiatów, a także wzdłuż szpalerów i ogrodzeń. Znajduje też zastosowanie jako kwiat cięty do bukietów.

Uprawa i zastosowanie ślazówki letniej

Ślazówka letnia nie sprawia trudności w uprawie. Preferuje lekką glebę i przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne podłoże. Stanowisko dla tej rośliny powinno być dobrze nasłonecznione.

Jeśli chodzi o pielęgnację, ślazówka letnia powinna być regularnie podlewana, szczególnie często w czasie upałów oraz w okresie suszy. Warto także stosować nawozy, które pobudzą i przedłużą kwitnienie rośliny.

Ślazówka letnia kwitnie jak malwa, fot. Adobe Stock, Ju_see

Te kwiaty posiejesz jeszcze w lipcu

W lipcu większość kwiatów i krzewów ozdobnych jest już w pełnym rozkwicie, ale to wciąż dobry czas na posianie nowych roślin, które mają szansę udekorować ogród jeszcze w tym samym sezonie. Przykład? W tym miesiącu wciąż możliwy jest letni wysiew nemezji, która zdobi rabaty różnokolorowymi kwiatostanami. Ciekawą odmianą tej rośliny jest nemezja duńska o biało-czerwonych kwiatach.ogrodo

Do wysiania w lipcu nadaje się również portulaka, która ma walory zarówno estetyczne, jak i użytkowe. Zdobi ogród, obsypując się żółtymi kwiatami, ale jest także rośliną jadalną.

Czytaj także: