Rozchodnik okazały to przykład byliny, która łączy w sobie niezwykłą urodę oraz wysoką wytrzymałość i odporność na niesprzyjające warunki. To roślina do zadań specjalnych, która stanie się ozdobą każdego ogrodu.

Jak wygląda rozchodnik okazały?

Rozchodnik okazały to bylina należąca do rodziny gruboszowatych, której innym popularnym przedstawicielem jest przykładowo tzw. drzewko szczęścia. Jako sukulenty rośliny te charakteryzują się wysoką wytrzymałością na trudne warunki środowiskowe, co idzie w parze z ich efektownym wyglądem.

Rozchodniki przyozdabiają ogród kępkami mięsistych, zielonych liści, osiągając wysokość nawet do pół metra. Latem na pędach rozchodnika pojawiają się okazałe kwiatostany o spłaszczonym kształcie i różowym lub purpurowym kolorze. Bylina ta kwitnie aż do października i dobrze znosi także przymrozki.

Nawet po przekwitnięciu, późną jesienią oraz zimą, rozchodnik wciąż będzie się prezentował niezwykle efektownie, stanowiąc prawdziwą ozdobę ogrodu.

Gdzie sadzić rozchodnik okazały?

Rozchodnik można sadzić na rabatach mocno nasłonecznionych, ale poradzi sobie także na stanowiskach półcienistych. Wszędzie tam sprawdzi się jako roślina okrywowa, która w efektowny sposób zadarni puste przestrzenie na grządkach. Może służyć także jako uzupełnienie skalniaka lub porastać skarpy, murki i inne problematyczne miejsca w ogrodzie.

Rozchodnik można uprawiać nie tylko na rabatach, ale także w pojemnikach, np. w donicy na tarasie lub balkonie. Wszędzie tam przyciągnie owady zapylające, dlatego warto go mieć w ogrodach naturalistycznych i ekologicznych.

Rozchodnik okazały kwitnie na różowo i znosi suszę, fot. Adobe Stock, OneBit

Uprawa rozchodnika okazałego

Rozchodnik nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale jest także doceniany ze względu na swoje niskie wymagania glebowe. Dobrze radzi sobie nawet na suchym i mało urodzajnym podłożu. Jako sukulent nie wymaga częstego podlewania.

Do istotnych zalet rozchodnika należy jego wysoka wytrzymałość i odporność w ekstremalnych warunkach, nawet podczas suszy. Wszystko za sprawą jego grubych liści, które posiadają zdolność magazynowania wilgoci. Dzięki temu rozchodnik okazały przetrwa falę upałów, nie tracąc przy tym na estetyce.

Równie dobrze poradzi sobie z niskimi temperaturami. Dzięki swojej mrozoodporności nie wymaga nawet okrywania na okres zimowy.

