Balkon często traktujemy jako dodatkowy pokój w czasie wiosny i lata. Jest pełen kwiatów, świec, miękkich kocy i wygodnych mebli. Jesienią jednak ta przestrzeń wymaga nieco więcej troski. Jeśli odpowiednio o nią zadbasz, nie tylko przedłużysz żywotność roślin i wyposażenia, ale także sprawisz, że balkon w chłodniejsze miesiące stanie się przytulnym miejscem na filiżankę herbaty.

Prace "ogrodowe" na balkonie

Jesień to czas, kiedy balkon wymaga szczególnej troski. Po pierwsze warto usunąć zwiędłe liście i resztki letnich kwiatów - to zmniejszy ryzyko chorób roślin i rozwoju szkodników. Większość kwiatów balkonowych nie przetrwa pierwszych chłodów. Pelargonie, surfinie czy petunie najlepiej usunąć z doniczek lub, jeśli planujesz ich przezimowanie, przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia. Dzięki temu rośliny mają szansę odżyć w kolejnym sezonie.

Następnie sprawdź ogólny stan doniczek i ziemi: w razie potrzeby uzupełnij podłoże świeżą ziemią lub kompostem, aby rośliny przetrwały chłodniejsze miesiące w dobrej kondycji. Ceramiczne lub betonowe donice są wrażliwe na mróz, więc mogą popękać, jeśli nie zostaną odpowiednio osłonięte. Najprościej owinąć je jutą, agrowłókniną lub folią bąbelkową. Niektórzy otulają je także styropianem. Jeśli chcesz mimo wszystko zachować estetykę, dokup duże osłonki.

Jeśli chodzi o plastikowe doniczki, są one bardziej odporne na niskie temperatury, ale warto je ustawić bliżej ściany budynku, by zyskały dodatkową ochronę przed wiatrem i mrozem. Na koniec dokładnie posprzątaj balkon, pozbądź się większych zabrudzeń, wyczyść parapety i umyj ramy okien.

Co posadzić na balkonie?

W chłodniejszych miesiącach nie musisz rezygnować z pięknych kwiatów czy krzewinek. Jesienne kwiaty na balkonie wytrzymują często do pierwszych zimowych miesięcy, a część jest nawet całkowicie mrozoodporna albo wymaga tylko niewielkiej opieki. Przykładowo wrzosy, chryzantemy czy trawy ozdobne świetnie czują się jesienią. Warto zastąpić nimi letnie kwiaty, by balkon wciąż wyglądał efektownie i aby nie brakowało mu kolorów. Możesz także postawić na sztuczne odpowiedniki. Dzisiaj łatwo można znaleźć okazy, które do złudzenia przypominają prawdziwe rośliny.

Jesień na balkonie może być równie piękna jak lato, fot. Adobe Stock, Lapasmile

Renowacja mebli balkonowych i jesienne dekoracje

Końcówka lata to idealny moment, aby zadbać o meble balkonowe przed zimą. Najpierw oczyść je dokładnie z kurzu, pyłu i resztek liści. W przypadku drewnianych mebli warto przetrzeć je wilgotną szmatką i sprawdzić, czy nie pojawiły się pęknięcia, odpryski lub zarysowania. Możesz też lekko je wyszlifować i zabezpieczyć warstwą oleju, wosku lub impregnatu. To ochroni drewno przed wilgocią oraz niskimi temperaturami.

Metalowe meble warto oczyścić z rdzy i zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym, a elementy malowane można odświeżyć farbą przeznaczoną do użytku zewnętrznego. Plastikowe i technorattanowe meble również wymagają mycia, aby nie osadzał się na nich brud, który może prowadzić do przebarwień lub pęknięć w mroźne dni.

Nie zapomnij o poduszkach, pledach i innych tekstyliach - warto je wyprać, wysuszyć i przechować w suchym miejscu, aby uniknąć pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Jeśli jednak jesień zapowiada się na ciepłą, możesz je zostawić na balkonie aż do chłodniejszych dni albo wynosić tylko wtedy, kiedy chcesz spędzić na balkonie trochę czasu.

Czym udekorować balkon na jesień?

Jesień to wręcz idealny moment, by balkon zamienić w nastrojowy zakątek. Postaw nie tylko na jesienne tekstylia, lampki solarne, latarenki czy świece LED (lub klasyczne) stworzą przytulny klimat nawet w chłodniejsze wieczory. Sprawdzą się także oczywiście naturalne dodatki, takie jak dynie czy kosze wiklinowe, bo dodadzą uroku i sprawią, że balkon będzie cieszył oko mimo szarej pogody.

Możesz rozwiesić także kolorowe jesienne girlandy, wiszące kwietniki zrobione z makramy, a także urocze jesienne bibeloty - figurki jeży, muchomorków czy kolorowych liści. Jesień może wyglądać naprawdę pięknie.

