Nawóz z drożdży, bo o nim mowa, to naturalny sposób na wzmocnienie ogrodowych bylin, takich jak jeżówki czy rudbekie. Dzięki niemu rośliny szybciej się regenerują, lepiej kwitną i stają się bardziej odporne na choroby. Przygotowanie takiej odżywki nie wymaga ani specjalistycznych środków, ani dużych nakładów - wystarczy kostka drożdży kuchennych i trochę wody. Jeżówki i rudbekie to jedne z najłatwiejszych w uprawie bylin, ale dzięki nawożeniu możesz znacznie przedłużyć ich kwitnienie.

Dlaczego drożdże działają na te rośliny?

Drożdże piekarskie jako nawóz to naturalne źródło witamin z grupy B, mikroelementów oraz enzymów, które pobudzają rozwój systemu korzeniowego. Dzięki nim rośliny lepiej wchłaniają składniki pokarmowe z gleby i są mniej podatne na stres związany z suszą czy chłodem. Dodatkowo działają jak naturalny stymulator wzrostu, poprawiając strukturę gleby. W efekcie staje się bardziej żyzna, a posadzone w niej rośliny szybciej regenerują się np. po przesadzaniu albo przycinaniu.

Rudbekie i jeżówki, które są regularnie zasilane nawozem z drożdży, kwitną intensywniej i dłużej, a ich łodygi nie łamią się pod ciężarem dużych kwiatów. Dodatkowo stają się bardziej odporne na choroby grzybowe, a zatem zachowują zdrowy wygląd przez cały sezon. Regularne stosowanie takiej odżywki pobudza też byliny do tworzenia nowych pędów i kęp, dzięki czemu rabata staje się coraz bardziej bujna. Taki nawóz jest całkowicie bezpieczny dla środowiska i może być stosowany także w ogrodach ekologicznych.

Odpowiednio pielęgnowane jeżówki i rudbekie kwitną długo, są miododajne i przyciągają owady zapylające, fot. Adobe Stock, jokuephotography

Jak zrobić i jak stosować nawóz z drożdży pod jeżówki i rudbekie?

Do przygotowania drożdżowej mieszanki potrzebujesz jedynie kostki świeżych drożdży, łyżeczki cukru i ok. 10 litrów wody. Jeśli potrzebujesz mniej nawozu, proporcje możesz zmniejszyć i użyć np. pół kostki i 5 litrów wody. Najpierw weź tylko niewielką ilość wody i rozpuść w niej drożdże oraz cukier.

Wszystko połącz w dużym naczyniu i odstaw na kilkanaście minut, aż zacznie się fermentacja. Następnie dolej resztę wody i dobrze wymieszaj. Jeśli chcesz jeszcze wzmocnić działanie nawozu, możesz dodać do niego odrobinę popiołu drzewnego lub kompostu.

Taki roztwór najlepiej stosować co 2-3 tygodnie w okresie wegetacji, a więc od wiosny do końca sierpnia. Rośliny podlewaj bezpośrednio przy korzeniu, nie mocz liści ani pędów, na których rozwijają się pąki kwiatowe.

