Rośliny posadzone w sierpniu potrafią zaskoczyć. Jeśli wybierzesz te szybkorosnące i odporne odmiany, możesz cieszyć się kwiatami nawet do października. Kluczem do sukcesu są właściwe warunki: słoneczne stanowisko, lekka ziemia i regularne podlewanie. Te trzy gatunki świetnie radzą sobie zarówno w ogrodzie, jak i w donicach na tarasie czy balkonie. Dzięki temu ogród będzie kolorowy nawet pod koniec września, a ty nie musisz czekać aż do wiosny, by znów cieszyć się widokiem kwitnących roślin.

Reklama

Nagietek lekarski

Nagietek to nie tylko roślina ozdobna, ale i lecznicza. Kwitnie szybko, już po 6-8 tygodniach od wysiewu. Jego pomarańczowe i żółte kwiaty ożywiają rabaty, a do tego odstraszają niektóre szkodniki. Roślina nie ma dużych wymagań - wystarczy jej słoneczne stanowisko i umiarkowane podlewanie.Nagietek możesz wysiać bezpośrednio do gruntu lub donicy.

Gdy przekwitnie, z łatwością zbierzesz jego nasiona na kolejny sezon. Dodatkowo płatki nagietka są jadalne - idealne do sałatek czy dekoracji deserów. Jego zapach skutecznie odstrasza komary, dlatego nagietka warto mieć na balkonie, przy oknach lub drzwiach.

Nagietek to urocza roślina, która pięknie uzupełni puste przestrzenie między innymi roślinami, fot. Adobe Stock, poteco

Chaber bławatek

Chaber to symbol polskich łąk, który świetnie sprawdza się także w przydomowych ogródkach. Rośnie szybko i kwitnie jeszcze przed jesienią, jeśli posadzisz go w pierwszej połowie sierpnia. Jego niebieskie kwiaty świetnie komponują się z innymi gatunkami i przyciągają pszczoły.

Chaber lubi miejsca słoneczne i przewiewne, najlepiej o lekkiej, dobrze przepuszczalnej glebie. Jest odporny na przesuszenie i dobrze znosi zmienne warunki pogodowe, dlatego świetnie sprawdzi się także u osób początkujących w ogrodnictwie. Idealnie nadaje się do naturalistycznych kompozycji ogrodowych - z trawami ozdobnymi, makami czy lawendą - ale równie dobrze wygląda w dużych donicach na tarasie. To roślina o wiejskim charakterze, która coraz częściej trafia też do miejskich ogrodów, balkonów i zielonych zakątków.

Chaber bławatek to piękna roślina, która potrafi kwitnąć aż do października, fot. Adobe Stock, Picture Partners

Aksamitka

Aksamitki to jedne z najbardziej wdzięcznych i niewymagających roślin jednorocznych, które bez problemu można posadzić jeszcze w sierpniu. Jeśli zdecydujesz się na gotowe sadzonki, w drugiej połowie lata będą gotowe do przesadzenia wprost do gruntu lub donic. Roślina szybko się ukorzenia i zakwita już po kilku tygodniach, dzięki czemu możesz cieszyć się jej intensywnymi kolorami jeszcze przed nadejściem jesieni.

Aksamitki wyróżniają się wyjątkową odpornością - dobrze znoszą suszę, intensywne słońce oraz zmienne warunki atmosferyczne. Są także mało podatne na choroby i szkodniki, dlatego świetnie sprawdzają się w ogrodach pielęgnowanych z doskoku. Kwitną wyjątkowo długo - często aż do pierwszych przymrozków, nie wymagając przy tym specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Aksamitka dobrze czuje się zarówno w gruncie, jak i w donicach czy skrzyniach, fot. Adobe Stock, Passakorn

Czytaj także: