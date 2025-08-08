Reklama

Rośliny posadzone w sierpniu potrafią zaskoczyć. Jeśli wybierzesz te szybkorosnące i odporne odmiany, możesz cieszyć się kwiatami nawet do października. Kluczem do sukcesu są właściwe warunki: słoneczne stanowisko, lekka ziemia i regularne podlewanie. Te trzy gatunki świetnie radzą sobie zarówno w ogrodzie, jak i w donicach na tarasie czy balkonie. Dzięki temu ogród będzie kolorowy nawet pod koniec września, a ty nie musisz czekać aż do wiosny, by znów cieszyć się widokiem kwitnących roślin.

Nagietek lekarski

Nagietek to nie tylko roślina ozdobna, ale i lecznicza. Kwitnie szybko, już po 6-8 tygodniach od wysiewu. Jego pomarańczowe i żółte kwiaty ożywiają rabaty, a do tego odstraszają niektóre szkodniki. Roślina nie ma dużych wymagań - wystarczy jej słoneczne stanowisko i umiarkowane podlewanie.Nagietek możesz wysiać bezpośrednio do gruntu lub donicy.

Gdy przekwitnie, z łatwością zbierzesz jego nasiona na kolejny sezon. Dodatkowo płatki nagietka są jadalne - idealne do sałatek czy dekoracji deserów. Jego zapach skutecznie odstrasza komary, dlatego nagietka warto mieć na balkonie, przy oknach lub drzwiach.

rośliny do posadzenia w sierpniu nagietek
Nagietek to urocza roślina, która pięknie uzupełni puste przestrzenie między innymi roślinami, fot. Adobe Stock, poteco

Chaber bławatek

Chaber to symbol polskich łąk, który świetnie sprawdza się także w przydomowych ogródkach. Rośnie szybko i kwitnie jeszcze przed jesienią, jeśli posadzisz go w pierwszej połowie sierpnia. Jego niebieskie kwiaty świetnie komponują się z innymi gatunkami i przyciągają pszczoły.

Chaber lubi miejsca słoneczne i przewiewne, najlepiej o lekkiej, dobrze przepuszczalnej glebie. Jest odporny na przesuszenie i dobrze znosi zmienne warunki pogodowe, dlatego świetnie sprawdzi się także u osób początkujących w ogrodnictwie. Idealnie nadaje się do naturalistycznych kompozycji ogrodowych - z trawami ozdobnymi, makami czy lawendą - ale równie dobrze wygląda w dużych donicach na tarasie. To roślina o wiejskim charakterze, która coraz częściej trafia też do miejskich ogrodów, balkonów i zielonych zakątków.

rośliny do posadzenia w sierpniu chaber
Chaber bławatek to piękna roślina, która potrafi kwitnąć aż do października, fot. Adobe Stock, Picture Partners

Aksamitka

Aksamitki to jedne z najbardziej wdzięcznych i niewymagających roślin jednorocznych, które bez problemu można posadzić jeszcze w sierpniu. Jeśli zdecydujesz się na gotowe sadzonki, w drugiej połowie lata będą gotowe do przesadzenia wprost do gruntu lub donic. Roślina szybko się ukorzenia i zakwita już po kilku tygodniach, dzięki czemu możesz cieszyć się jej intensywnymi kolorami jeszcze przed nadejściem jesieni.

Aksamitki wyróżniają się wyjątkową odpornością - dobrze znoszą suszę, intensywne słońce oraz zmienne warunki atmosferyczne. Są także mało podatne na choroby i szkodniki, dlatego świetnie sprawdzają się w ogrodach pielęgnowanych z doskoku. Kwitną wyjątkowo długo - często aż do pierwszych przymrozków, nie wymagając przy tym specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.

rośliny do posadzenia w sierpniu aksamitka
Aksamitka dobrze czuje się zarówno w gruncie, jak i w donicach czy skrzyniach, fot. Adobe Stock, Passakorn

