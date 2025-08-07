Miłośnicy górskich wędrówek na pewno nie odpuszczą sobie fotospotów z wierzbówką kiprzycą w roli głównej. To jedna z tych roślin, które latem potrafią całkowicie odmienić krajobraz. Jej intensywnie różowe kwiaty tworzą ogromne, malownicze połacie na polanach, wzdłuż górskich szlaków i leśnych dróg. Choć wygląda jak roślina ozdobna, to dziki, naturalny skarb, a sierpień to ostatni moment, by zobaczyć ją w pełnym rozkwicie.

Gdzie konkretnie szukać wierzbówki?

Wierzbówka uwielbia górskie warunki. Jej wysokie, sięgające nawet 1,5 metra łodygi najlepiej rozwijają się na żyznych, ale przepuszczalnych glebach. Jeśli wędrujesz po Bieszczadach lub Pieninach, z pewnością natkniesz się na różowe "dywany" tej rośliny - szczególnie w okolicach Ustrzyk, Wetliny czy Jaworek. W Tatrach kiprzyca rośnie głównie w dolnych partiach, przy ścieżkach i leśnych przecinkach. Co roku pokrywa też sporą część Doliny Gąsienicowej.

Choć wierzbówka to roślina typowo górska, coraz częściej spotyka się ją również na nizinach. Pojawia się na ugorach, przy torfowiskach, na nieużytkach rolnych i w okolicach rzek. Jeśli mieszkasz w centrum lub na północy Polski - wypatruj jej w dzikich zakątkach parków krajobrazowych i rezerwatów.

Wierzbówka kiprzyca kwitnie jeszcze tylko przez chwilę - to ostatni moment, żeby ją zobaczyć, fot. Adobe Stock, Lungani

Dlaczego wierzbówka przyciąga uwagę?

Wierzbówka kiprzyca nie tylko zachwyca wyglądem. Roślina jest też pożyteczna i uważa się, że ma właściwości prozdrowotne. Napar z jej liści działa łagodząco na układ trawienny i wspiera odporność. W medycynie ludowej stosowana była przy stanach zapalnych i jako środek uspokajający. Jest też ważnym źródłem pożytku dla pszczół - jej kwiaty przyciągają owady nawet z dużych odległości. Jest także rośliną miododajną.

Jeśli planujesz sierpniowy spacer w górach lub po dzikich terenach, miej oczy szeroko otwarte - wierzbówka kiprzyca właśnie teraz prezentuje się najpiękniej. Kwitnie od czerwca do sierpnia, choć najintensywniej zakwita w lipcu i na początku sierpnia. W wyższych partiach gór może zachować kwiaty nawet do końca sierpnia, dlatego właśnie teraz - w pierwszej połowie miesiąca - jest ostatni moment, by zobaczyć ją w pełnej krasie.

