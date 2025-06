Niektóre rośliny mają tyle zalet, że aż trudno uwierzyć, że wciąż są tak bardzo niedoceniane. Nagietek lekarski (Calendula officinalis) to prawdziwy ogrodowy skarb: pięknie kwitnie, łatwo się go uprawia, ma właściwości lecznicze, przyciąga pszczoły i odstrasza komary. Jeśli jeszcze go nie posiałaś, nic straconego – czerwiec to ostatni moment, aby dać mu szansę.

Nagietki są niezawodne. To kwiaty dla zapracowanych, zapominalskich i początkujących. I jeszcze odwdzięczą się pięknem oraz balkonem czy ogrodem wolnym od natrętnych komarów.

Dlaczego nagietek odstrasza komary?

Nagietek zawiera składniki, których komary nie znoszą. To substancje należące do grupy terpenów, takie jak limonen, borneol i pinen, naturalnie obecne w jego intensywnie pachnących liściach i kwiatach. Właśnie dlatego nagietek należy do roślin, które odstraszają komary.

Nie bez powodu olejek nagietkowy bywa składnikiem niektórych naturalnych repelentów – podobnie jak olejki z lawendy, pelargonii czy trawy cytrynowej. Badania naukowe pokazują, że wiele terpenów działa odstraszająco na komary, zaburzając ich zdolność do lokalizowania żywicieli. W skrócie: nagietek pachnie pięknie dla nas, ale nieznośnie dla owadów.

Warto doprecyzować, że nagietki nie zabijają komarów, ale tworzą dla nich barierę zapachową, zniechęcającą do zbliżania się do danego obszaru. Szczególnie skutecznie działają w większych skupiskach – dlatego sadzenie kilku roślin obok siebie ma największy sens.

Gdzie i jak siać nagietki w czerwcu?

Nagietek jest mało wymagający. Można go siać bezpośrednio do gruntu, donic, skrzynek balkonowych lub dużych pojemników. W czerwcu gleba jest już wystarczająco ciepła, by nasiona szybko skiełkowały (zwykle w ciągu 5–10 dni).

Nagietki kochają pełne słońce, ale zniosą też półcień. Im więcej słońca, tym bardziej zwarte i kwitnące będą rośliny.

Nagietki najlepiej czują się w przeciętnej, przepuszczalnej ziemi – nie musisz inwestować w drogie i żyzne podłoża. Unikaj jednak stanowisk skrajnie suchych lub podmokłych.

Nasiona siej na głębokość ok. 1,5–2 cm, zachowując odstępy 20–25 cm między roślinami. W doniczkach można siać gęściej, ale wtedy warto je później przerwać, by uniknąć konkurencji.

Nagietek nie znosi długotrwałej suszy, więc szczególnie w upały pamiętaj o tym, aby go podlewać. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra.

Usuwaj przekwitłe kwiaty. To pobudza roślinę do wytwarzania nowych. W czerwcu zasiane nagietki zakwitną już w lipcu i będą kwitły aż do pierwszych przymrozków.

Nie musisz mieć ogrodu, by cieszyć się nagietkami. Doskonale rosną również w skrzynkach balkonowych – szczególnie od strony południowej lub zachodniej. Wystarczy kilka roślin, by stworzyć „naturalny ekran” zapachowy, który zniechęci komary do wieczornych odwiedzin.

W sklepach ogrodniczych mozna kupic gotowe sadzonki nagietków, fot. Adobe Stock, JackF

