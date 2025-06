Kłosowiec fenkułowy pochodzi oryginalnie z Ameryki Północnej, ale doskonale odnajduje się także w naszym klimacie. Znany jest przede wszystkim ze swojego subtelnego, anyżowego zapachu i miododajnych kwiatów.

Choć wciąż rzadko spotykana w ogrodach, z roku na rok zyskuje na popularności. To doskonały wybór dla osób, które chcą mieć piękny ogród, ale nie chcą się przy nim narobić.

Jak wygląda kłosowiec fenkułowy?

Kłosowiec fenkułowy to wieloletnia bylina, która dorasta do 60-100 cm wysokości i tworzy zwarte, wyprostowane kępy. Jej największą ozdobą są wzniesione, gęsto obsypane liśćmi łodygi, zakończone fioletowymi kłosami kwiatów, które pojawiają się od lipca aż do września. Kwiaty są drobne, ale jest ich bardzo dużo. Kłosowiec jest też rośliną miododajną, a więc uwielbiają ją pszczoły, trzmiele i motyle.

Liście byliny są zielone, lancetowate i po roztarciu w palcach wydzielają zapach przypominający anyż lub lukrecję. Są też jadalne - można je wykorzystać jako dodatek do herbaty lub potraw. Ich zapach odstrasza również niektóre szkodniki ogrodowe.

Kłosowiec fenkułowy toleruje okresu suszy i nie sprawia trudności w uprawie, fot. Adobe Stock, Alexandra

Uprawa kłosowca fenkułowego w ogrodzie

Kłosowiec jest idealną byliną dla początkujących i leniwych ogrodników. Nie wymaga wiele uwagi ani pielęgnacji, a do tego doskonale radzi sobie w towarzystwie innych "sucholubnych" bylin, takich jak jeżówka czy szałwia. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu i na przepuszczalnej, umiarkowanie żyznej glebie.

Bardzo dobrze znosi suszę i nie potrzebuje częstego podlewania - sprawdzi się doskonale na suchych rabatach, skarpach i na skalniakach, a także jako roślina pod ogrodzenie. Unikaj za to gleb ciężkich i mokrych, które mogą prowadzić do gnicia korzeni.

Bylina nie wymaga szczególnego nawożenia ani cięcia w trakcie sezonu. Na wiosnę wystarczy usunąć zaschnięte pędy. Kłosowiec jest też całkowicie mrozoodporny i w polskich warunkach nie wymaga okrywania na zimę. Rzadko bywa również atakowany przez choroby i szkodniki, a dzięki intensywnemu zapachowi może wręcz działać odstraszająco na niektóre z nich.

