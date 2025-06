Ostróżka ogrodowa wyniosła (Delphinium cultorum) jest byliną ogrodową, którą wyróżnia strzelista budowa oraz okazałe kwiaty. Przyciąga pszczoły i motyle. Jest dosyć łatwa w uprawie, chociaż ma swoje preferencje dotyczące podlewania oraz gleby. Wyrasta wysoko na sztywnych łodygach, co czynią ją świetną rośliną do posadzenia przy ogrodzeniach albo murkach.

Reklama

Jak wygląda ostróżka ogrodowa wyniosła?

Ostróżka prezentuje się niezwykle efektownie. Odmiana (Delphinium cultorum) potrafi wyrosnąć na wysokość ponad 1 metra.

Sztywne pędy nie rozgałęziają się i są pokryte delikatnymi włoskami. Oprócz efektownych strzelistych kwiatostanów, które zakwitają na fioletowo (rzadziej na niebiesko, różowo czy biało) ta bylina zachwyca pierzastymi liśćmi.

Ostróżka ogrodowa wyniosła ma piękne półmetrowe groniaste kwiatostany, fot. Adobe Stock, Anna

Minimalne wymagania ostróżki

Uprawa ostróżki wyniosłej nie jest skomplikowana. Ta bylina preferuje miejsce jasne, słoneczne oraz osłonięte od wiatru (chociaż jej długie pędy i tak mogą wymagać podpory). Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna oraz lekko wilgotna. Głęboko rozrastające się korzenie sprawiają, że ostróżka poradzi sobie z tymczasowymi okresami suszy.

Kwitnienie przypada na okres od czerwca do września. W tym czasie warto wspomóc bylinę wieloskładnikowym nawozem, aby groniaste kwiatostany wyrastały obficie. Podczas podlewania trzeba uważać, by nie zamoczyć liści i kwiatów, ponieważ może to prowadzić do rozwoju chorób grzybiczych.

Co zrobić, żeby ostróżka zakwitła drugi raz?

Aby cieszyć się kwiatami ostróżki również w sezonie jesiennym, zaraz po pierwszym przekwitnieniu należy przyciąć pędy. Ponowne przycinanie należy wykonać przed zimą - wówczas cięcie może być bardziej zdecydowane.

Czytaj także: