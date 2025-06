Alstremeria ogrodowa, nazywana też lilią Inków, to jedna z tych roślin, które natychmiast przyciągają wzrok. Jej spektakularne kwiaty w soczystych barwach kwitną długo, obficie i są wyjątkowo trwałe – zarówno w gruncie, jak i w wazonie.

Mimo egzotycznego wyglądu, alstremerię z powodzeniem można ją uprawiać w Polsce nie tylko w donicach, ale także na rabatach. Wystarczy zapewnić jej dobre stanowisko, regularną pielęgnację i odpowiednią ochronę przed zimą, a ten kwiat kwitnący od wiosny do jesieni będzie miał się dobrze.

Alstremeria ogrodowa – wygląd rośliny

Alstremeria ogrodowa jest byliną o kępiastym pokroju. Dorastająca zazwyczaj do 60–80 cm wysokości. Jej największym atutem są egzotyczne kwiaty – trąbkowate, przypominające lilie, w wielu wariantach kolorystycznych: od bieli, przez róż, czerwień, pomarańcz, po intensywny fiolet.

Płatki często zdobią kontrastowe plamki i paseczki, co dodaje kwiatom wyjątkowego wyglądu. Kwiaty zebrane są w luźne baldachy na końcach sztywnych pędów. Alstremerię można ciąć i wstawiać do wazonu, gdyż długo w nim zachowuje świeży wygląd.

Roślina kwitnie obficie i długo – od czerwca aż do pierwszych jesiennych przymrozków. Przy odpowiednim stanowisku i regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatów, potrafi nieprzerwanie tworzyć nowe pąki.

Liście tej byliny są lancetowate, dość niepozorne, ale pozostają zielone do późnej jesieni.

3 odmiany alstremerii, na które warto zwrócić uwagę

Alstroemeria Indian Summer . Jedna z najbardziej efektownych odmian o niezwykłym kontrastowym wyglądzie. Kwiaty są w odcieniach koloru pomarańczowego i czerwieni, z ciemnymi plamkami na płatkach. Liście mają nietypowy, purpurowo-brązowy odcień, który pięknie podkreśla barwę kwiatów. Dorasta do ok. 70 cm wysokości. Odmiana odporna na niższe temperatury, dobrze zimuje w gruncie, jeśli zostanie odpowiednio zabezpieczona.

Odmiana o pastelowych morelowo-różowych kwiatach z żółtym środkiem i delikatnymi brązowymi cętkami, fot. Adobe Stock, Alexandra

Gdzie i kiedy sadzić alstroemerię?

Najlepszy czas na sadzenie alstremerii to wiosna – od drugiej połowy kwietnia do końca czerwca. W cieplejszych rejonach kraju można spróbować posadzić ją już wcześniej, ale ryzyko przymrozków wciąż trzeba brać pod uwagę. Alstremeria pochodzi z Ameryki Południowej i choć odmiany ogrodowe są znacznie odporniejsze na zimno, warto zapewnić sadzonkom możliwie najcieplejszy start.

Stanowisko dla alstremerii powinno być słoneczne lub lekko zacienione, ale zawsze osłonięte od wiatru. Bylina najlepiej czuje się w glebach przepuszczalnych, żyznych, lekko wilgotnych, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Przed sadzeniem dobrze jest przekopać miejsce z dodatkiem kompostu lub obornika i wymieszać glebę z piaskiem, jeśli jest zbyt ciężka.

Kłącza alstremerii sadź na głębokości około 15–20 cm, zachowując odstępy co najmniej 30–40 cm między sąsiadującymi ze sobą roślinami. Po posadzeniu obficie podlej.

Uprawa alstremerii ogrodowej w donicach

Alstremeria bardzo dobrze czuje się również w donicach. Do uprawy pojemnikowej wybierz niższe odmiany (do 50 cm), które lepiej radzą sobie w ograniczonej przestrzeni. Donica powinna mieć co najmniej 30 cm średnicy i zapewniony drenaż – warstwa keramzytu lub żwiru na dnie to podstawa.

Używaj żyznej, przepuszczalnej ziemi – najlepiej mieszanki ziemi kwiatowej z dodatkiem piasku i perlitu. Sadź roślinę na głębokość ok. 15 cm. Donicę ustaw w słonecznym miejscu, ale osłoniętym przed wiatrem.

Jak dbać o alstremerię ogrodową?

Alstremeria nie jest rośliną szczególnie wymagającą, ale kilka prostych zabiegów sprawi, że zakwitnie jeszcze bujniej i dłużej. Najważniejsze to regularne podlewanie – gleba powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. W czasie suszy lub intensywnych upałów roślinę podlewamy codziennie, najlepiej rano lub wieczorem. Ściółkowanie ziemi pod sadzonkami pomaga zachować wilgotność podłoża.

Co 2–3 tygodnie warto zasilić alstremerię nawozem wieloskładnikowym do roślin kwitnących, co pozwoli jej nieprzerwanie tworzyć nowe pąki. Bardzo ważne jest też systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów – to kluczowy zabieg, aby pobudzać roślinę do wytwarzania kolejnych kwiatów. Gdy alstroemeria wytworzy nasiona, co z pewnością wydarzy się, gdy przekwitłe kwiaty pozostaną na roślinie, przestanie obficie kwitnąć.

W pierwszym roku po posadzeniu, a także w chłodniejszych regionach kraju, warto jesienią alstremerię okryć – np. grubą warstwą ściółki, liści lub agrowłókniną. W cieplejszych rejonach dobrze ukorzeniona alstremeria zimuje w gruncie bez problemu. Jeśli tam, gdzie mogą wystąpić silne mrozy, lepiej nie ryzykować – kłącza lepiej wykopać i przechować do wiosny w chłodnym, przewiewnym miejscu.

Roślina bardzo rzadko choruje – ewentualne problemy to ślimaki wiosną (gdy młode pędy są jeszcze delikatne) i sporadyczne mszyce w okresie kwitnienia.

Jesienią, przed przymrozkami, donicę z alstremerią należy przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia (np. nieogrzewanej werandy lub garażu z oknem), gdzie bylina „prześpi” zimę. Wiosną wystarczy ją przesadzić do świeżego podłoża, by znów rozpoczęła swój cykl kwitnienia.

